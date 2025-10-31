भूखे अमेरिकियों को इस शटडाउन की कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत के लिए क्या है सीख

यूएस में शटडाउन के दौरान मॉल में रखा रोजाना की जरूरत का सामान। फोटो: ब्लूमबर्ग, डिजाइन : पत्रिका
Us Shutdown crisis impact: यह एक बुरी खबर है कि संडे तक 4.2 करोड़ अमेरिकियों को अपनी रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी उस फंड को इस्तेमाल नहीं करना चाहती , जिसकी वजह से सरकारी शटडाउन ( Government shutdown) के दौरान खाद्य सहायता को जारी रखा जा सकता था। एक और पहलू यह है कि डेमोक्रेट्स भी अपनी मुख्य मांग, यानि स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने के बारे में समझौता नहीं कर रहे हैं, जो इस साल के अंत में समाप्त हो रही है। हालाँकि कांग्रेस की निष्क्रियता इस शटडाउन (us shutdown crisis) का कारण बनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कांग्रेसी निष्क्रियता को किसने भड़काया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने। पाँच साल के शासन में यह उनका तीसरा सरकारी शटडाउन है - जो एक निराशाजनक रिकॉर्ड है, जो विपक्षी दल के साथ काम करने की राजनीतिक प्रक्रिया का एक वैध हिस्सा मानने से उनके इनकार को दर्शाता है।
इस बार, ट्रंप ने फैसला किया है कि कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि सीनेट रिपब्लिकनों का अंतहीन मतदान होगा - 13 बार और अब भी जारी है, एक ऐसे स्थायी प्रस्ताव के लिए जो सरकार को कुछ और हफ़्तों तक धन मुहैया कराएगा। अगर यह प्रस्ताव सफल हो भी जाता है, तो भी यह समस्या और आगे बढ़ाएगा।
इस बीच, SNAP का लाभ लेने वाले एक ऐसे बोर्ड के असहाय मोहरे बन गए हैं, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये 4.2 करोड़ लोग कौन हैं? ये एकल अभिभावक और विकलांग लोग हैं। ये बच्चे हैं। ये बुजुर्ग हैं जिनकी बचत खत्म हो चुकी है। ये ऐसे कामगार हैं जिनकी मजदूरी इतनी कम है कि वे फिर भी मुफ्त भोजन के हकदार हैं। दस लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं। ये आठ में से एक अमेरिकी हैं जो किराने के सामान के लिए हर महीने औसतन 187 डॉलर का लाभ प्राप्त करते हैं।
अमेरिका में शटडाउन के हालात। ( स्रोत: ब्लूमबर्ग, डिजाइन : पत्रिका.)
सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन की अब तक की शटडाउन रणनीति लगभग छह हफ़्तों तक सदन को निष्क्रिय बनाए रखने की रही है, और उन्होंने अपने सदस्यों को कैपिटल से दूर रहने का आदेश दिया है ताकि वे हॉल में भटके हुए डेमोक्रेट्स से न टकराएँ और बातचीत शुरू न कर दें। ऐसा लगता है कि वे और उनके साथी रिपब्लिकन इस भ्रम में हैं कि 19 सितंबर को जारी रखने का प्रस्ताव पारित कर के उनका काम पूरा हो गया है। यह एक अल्पसंख्यक दल की मानसिकता है। एक शासक दल का काम एक समझौते पर पहुँचना और संघीय सरकार को फिर से खोलना होता है।
इधर भारी बजट घाटे का सामना कर रहे लगभग 25 राज्यों और डीसी ने एक मुकदमा दायर किया है जिसमें प्रशासन की ओर से आकस्मिक निधि का उपयोग करने से इनकार करने को SNAP कार्यक्रम का गैर-कानूनी निलंबन बताया गया है। दरअसल SNAP लाभों में खलल रोकने के लिए कांग्रेस की ओर से इस निधि को स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया था, किसी भी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन प्रशासन ने पिछले शटडाउन के दौरान लाभों को समाप्त नहीं होने दिया है। फिर भी, प्रशासन अब इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि आकस्मिक निधि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य "आपात स्थितियों" के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ज़ाहिर है, 4.1 करोड़ लोगों का भूखा रहना कोई आपात स्थिति नहीं है।
ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह शटडाउन का इस्तेमाल "डेमोक्रेट-उन्मुख कार्यक्रमों" में कटौती करने के लिए करेंगे। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि SNAP फंडिंग खत्म होने देना डेमोक्रेटिक समर्थकों को नुकसान पहुँचाने का एक चालाकी भरा तरीका है। लेकिन रिपब्लिकन भी SNAP पर निर्भर हैं। ग्रामीण इलाके, जो रिपब्लिकन का समर्थन करते हैं, शहरों की तुलना में SNAP का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जॉनसन के गृह राज्य लुइसियाना में देश में SNAP की दर दूसरी सबसे ज़्यादा है, जहाँ राज्य के लगभग 18% लोग - 793,000 निवासी - खाद्य लाभ प्राप्त करते हैं।
लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और विधानमंडल से राज्य के भंडार में से पैसे निकालने को कहा है। मिनेसोटा, जहाँ 4,40,000 SNAP लाभार्थी हैं, स्थानीय खाद्य बैंकों को 40 लाख डॉलर की आपातकालीन धनराशि दे रहा है। टेक्सास में, जहाँ 35 लाख SNAP लाभार्थी हैं, सुपरमार्केट श्रृंखला HEB खाद्य बैंकों को 50 लाख डॉलर और मील्स ऑन व्हील्स को 10 लाख डॉलर दान कर रही है।
रिपब्लिकन सांसदों में, मिसौरी के सीनेटर जोश हॉली एक ऐसे समझौते को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय हैं जिसके तहत शटडाउन के चलते कम से कम SNAP फंडिंग जारी रहेगी। उन्होंने हाल ही में एक निबंध में कहा था कि संघीय खाद्य सहायता को समाप्त होने देना, "दुख के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत करेगा।" वे मानते हैं, जैसा कि बहुत कम रिपब्लिकन मानते हैं, कि "अमेरिकी अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में कामकाजी लोगों के प्रति दयालु नहीं रही है… किराने की दुकान से ज़्यादा उन्हें इसका एहसास कहीं और नहीं होता।"
आजकल मानवता का यह उदाहरण दुर्लभ है, और यह समझौते की तलाश में लगे सांसदों के लिए कम से कम एक मध्यम मार्ग तो बना ही सकता है। फिर भी, बुधवार को सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने कहा कि हॉले की पेशकश और डेमोक्रेटिक सीनेटर बेन रे लुजान की ओर से प्रस्तावित योजना, दोनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
इधर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल बहुत लंबा चल चुका है। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत करने से परहेज़ कर के नासमझी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप यहाँ बातचीत नहीं करना चाहते, बल्कि अपने विरोधियों को डरा-धमकाकर उन्हें अपने अधीन करना चाहते हैं। और जब वह ऐसा कर रहे हैं, तो लाखों अमेरिकियों को यह सोचना पड़ रहा है कि उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा।
बहरहाल भारत के नजरिये से यह चेतावनी है कि खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए सही समय पर और उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत में भी कई राज्यों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता योजनाएं हैं। अगर सरकार ने समय पर इन योजनाओं को लागू नहीं किया या राजनीतिक गतिरोध के कारण इनका प्रभावी उपयोग नहीं किया, तो इसका परिणाम सामाजिक असंतोष और भूख जैसी गंभीर समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है।
(ब्लूमबर्ग का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)
