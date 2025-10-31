भूखे अमेरिकियों को इस शटडाउन की कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत के लिए क्या है सीख

Us Shutdown crisis impact: यह एक बुरी खबर है कि संडे तक 4.2 करोड़ अमेरिकियों को अपनी रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी उस फंड को इस्तेमाल नहीं करना चाहती , जिसकी वजह से सरकारी शटडाउन ( Government shutdown) के दौरान खाद्य सहायता को जारी रखा जा सकता था। एक और पहलू यह है कि डेमोक्रेट्स भी अपनी मुख्य मांग, यानि स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने के बारे में समझौता नहीं कर रहे हैं, जो इस साल के अंत में समाप्त हो रही है। हालाँकि कांग्रेस की निष्क्रियता इस शटडाउन (us shutdown crisis) का कारण बनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कांग्रेसी निष्क्रियता को किसने भड़काया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने। पाँच साल के शासन में यह उनका तीसरा सरकारी शटडाउन है - जो एक निराशाजनक रिकॉर्ड है, जो विपक्षी दल के साथ काम करने की राजनीतिक प्रक्रिया का एक वैध हिस्सा मानने से उनके इनकार को दर्शाता है।