जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने दी चीन को राहत, टैरिफ को घटाकर किया 47%

US-China Tariff War: चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए टैरिफ के विषय में एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है ट्रंप का फैसला? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 30, 2025

Donald Trump meets Xi Jinping

Donald Trump meets Xi Jinping (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच आज, गुरुवार, 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया (South Korea) के बुसान (Busan) में मुलाकात हुई। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और कुछ मामलों पर सहमति भी बनी। दोनों की बातचीत में ट्रेड और टैरिफ भी अहम मुद्दा रहा और लगता है कि बातचीत का असर भी हुआ, क्योंकि जिनपिंग से मिलने के बाद ट्रंप ने इस बारे में एक बड़ा फैसला लिया है।

टैरिफ को घटाकर किया 47%

जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को घटाने का फैसला लिया है। पहले चीन पर 57-58% था, जिसे ट्रंप ने 10% घटाकर 47% कर दिया है। इससे कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ न लगाने का भी फैसला लिया था।

अमेरिकी किसानों के लिए अच्छी खबर

जिनपिंग और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में एक ऐसी बात पर भी सहमति बनी जो अमेरिकी किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिनपिंग ने ट्रंप से वादा किया है कि चीन एक बार फिर अमेरिकी सोयाबीन और साथ में मक्के भी खरीद शुरू करेगा। गौरतलब है कि चीन, लंबे समय से अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की वजह से चीन ने ऐसा करना बड़ा कर दिया था। इससे अमेरिकी किसानों को काफी नुकसान होने लगा था और उन्होंने ट्रंप से मदद की अपील भी की थी।

रेयर अर्थ मिनरल्स पर क्या हुई बात?

ट्रंप ने जिनपिंग से रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने की अपील की, लेकिन जिनपिंग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने इसके लिए सीमित कोटा बढ़ाने पर सहमति जताई।

Updated on:

30 Oct 2025 03:41 pm

Published on:

30 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / World / जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने दी चीन को राहत, टैरिफ को घटाकर किया 47%

