जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने दी चीन को राहत, टैरिफ को घटाकर किया 47%

जिनपिंग और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में एक ऐसी बात पर भी सहमति बनी जो अमेरिकी किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिनपिंग ने ट्रंप से वादा किया है कि चीन एक बार फिर अमेरिकी सोयाबीन और साथ में मक्के भी खरीद शुरू करेगा। गौरतलब है कि चीन, लंबे समय से अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की वजह से चीन ने ऐसा करना बड़ा कर दिया था। इससे अमेरिकी किसानों को काफी नुकसान होने लगा था और उन्होंने ट्रंप से मदद की अपील भी की थी।