वेनेजुएला ने नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू की, क्या अमेरिका के खिलाफ जंग की है ये रणनीति?

अमेरिका लगातार कैरिबियाई इलाके में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है। NYT संग बातचीत में जानकारों का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दवाब बढ़ाना है। ट्रंप प्रशासन मादुरो को एक नाजायज नेता मानता है। उन पर ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोप है। जानकारों ने कहा कि कैरिबियन में भारी सैन्य उपस्थिति, जिसमें प्यूर्टो रिको में F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, इस बात का संकेत है कि अमेरिका की योजना छोटे जहाजों को उड़ाने से कहीं ज़्यादा कुछ करने की है, लेकिन अभी तक अमेरिकी सरकार ने इसका दायरा क्या होगा? इस पर पुख्ता जानकारी साझा नहीं की है।