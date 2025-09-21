Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

वेनेजुएला ने नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू की, क्या अमेरिका के खिलाफ जंग की है ये रणनीति?

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला ने नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू की है। क्या अमेरिका और वेनेजुएला जंग की मुहाने पर हैं? पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 21, 2025

Nicolás Maduro, Venezuelan President
निकोलस मादुरो , वेनेजुएला राष्ट्रपति (फोटो-IANS)

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति मादुरो ने सैन्य बलों को देश के कम आय वाले इलाकों में नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि मादुरो ने अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच राष्ट्रीय रक्षा तैयारी को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है।

जनता को हथियार चलाने की ट्रेनिंग

वेनेजुएला की सरकार ने हाल ही में कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसमें कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी में शामिल में जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। साथ ही, मादुरो ने देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए "संप्रभु कैरिबियन" नामक सैन्य अभ्यासों की एक श्रृंखला शुरू के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

अमेरिका ने तैनात किए 3 युद्धपोत, वेनेजुएला भी उतारेगा 45 लाख फौज, कभी भी हो सकता है युद्ध
विदेश
America deployed warships

गुप्त अभियान के मिल रहे संकेत

अमेरिका लगातार कैरिबियाई इलाके में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है। NYT संग बातचीत में जानकारों का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दवाब बढ़ाना है। ट्रंप प्रशासन मादुरो को एक नाजायज नेता मानता है। उन पर ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोप है। जानकारों ने कहा कि कैरिबियन में भारी सैन्य उपस्थिति, जिसमें प्यूर्टो रिको में F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, इस बात का संकेत है कि अमेरिका की योजना छोटे जहाजों को उड़ाने से कहीं ज़्यादा कुछ करने की है, लेकिन अभी तक अमेरिकी सरकार ने इसका दायरा क्या होगा? इस पर पुख्ता जानकारी साझा नहीं की है।

उन्होंने कहा कि 8 युद्धपोतों और 4500 सदस्यीय बलों की तैनाती किसी भी देश पर आक्रमण के लिए बहुत छोटा है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिकी सरकार कोई गुप्त मिशन प्लान कर रही हो। अमेरिकी तैयारियों से ऐसे संकेत मिलते हैं, जैसे कि वेनेजुएला के अंदर भी हमले या कमांडो छापे की योजना बनाई जा रही है।

मादुरो अमेरिकी न्याय के भगोड़े हैं

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि हम अपने ही गोलार्ध में सरकार के रूप में काम कर रहे किसी ड्रग कार्टेल को चलने नहीं देंगे। मादुरो पर अमेरिका में महाभियोग लगाया गया है। वह अमेरिकी न्याय के भगोड़े हैं। उनकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा गया है।

मार्को रुबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री (फोटो-IANS)

अमेरिकी हमले की निंदा की

वहीं, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएलाई नाव पर किए गए हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि नाव पर सवार नागरिक किसी भी देश को खतरा नहीं पहुंचा रहे थे। मादुरो ने वाशिंगटन पर शासन परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वेनेजुएला ने अपने तटरेखा पर गश्त के लिए युद्धपोत और ड्रोन तैनात किए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि वह "किसी भी खतरे" का सामना करने के लिए 45 लाख मिलिशिया सदस्यों को सक्रिय करेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Sept 2025 08:51 am

Hindi News / Patrika Special / वेनेजुएला ने नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू की, क्या अमेरिका के खिलाफ जंग की है ये रणनीति?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.