वेनेजुएला ने नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू की, क्या अमेरिका के खिलाफ जंग की है ये रणनीति?

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति मादुरो ने सैन्य बलों को देश के कम आय वाले इलाकों में नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि मादुरो ने अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच राष्ट्रीय रक्षा तैयारी को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है।
वेनेजुएला की सरकार ने हाल ही में कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसमें कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी में शामिल में जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। साथ ही, मादुरो ने देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए "संप्रभु कैरिबियन" नामक सैन्य अभ्यासों की एक श्रृंखला शुरू के निर्देश दिए।
अमेरिका लगातार कैरिबियाई इलाके में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है। NYT संग बातचीत में जानकारों का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दवाब बढ़ाना है। ट्रंप प्रशासन मादुरो को एक नाजायज नेता मानता है। उन पर ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोप है। जानकारों ने कहा कि कैरिबियन में भारी सैन्य उपस्थिति, जिसमें प्यूर्टो रिको में F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, इस बात का संकेत है कि अमेरिका की योजना छोटे जहाजों को उड़ाने से कहीं ज़्यादा कुछ करने की है, लेकिन अभी तक अमेरिकी सरकार ने इसका दायरा क्या होगा? इस पर पुख्ता जानकारी साझा नहीं की है।
उन्होंने कहा कि 8 युद्धपोतों और 4500 सदस्यीय बलों की तैनाती किसी भी देश पर आक्रमण के लिए बहुत छोटा है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिकी सरकार कोई गुप्त मिशन प्लान कर रही हो। अमेरिकी तैयारियों से ऐसे संकेत मिलते हैं, जैसे कि वेनेजुएला के अंदर भी हमले या कमांडो छापे की योजना बनाई जा रही है।
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि हम अपने ही गोलार्ध में सरकार के रूप में काम कर रहे किसी ड्रग कार्टेल को चलने नहीं देंगे। मादुरो पर अमेरिका में महाभियोग लगाया गया है। वह अमेरिकी न्याय के भगोड़े हैं। उनकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा गया है।
वहीं, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएलाई नाव पर किए गए हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि नाव पर सवार नागरिक किसी भी देश को खतरा नहीं पहुंचा रहे थे। मादुरो ने वाशिंगटन पर शासन परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वेनेजुएला ने अपने तटरेखा पर गश्त के लिए युद्धपोत और ड्रोन तैनात किए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि वह "किसी भी खतरे" का सामना करने के लिए 45 लाख मिलिशिया सदस्यों को सक्रिय करेंगे।