गुलाबों की लड़ाई: 32 साल तक चली, किस देश के खूनी गृहयुद्ध में बना यह मुहावरा

War of the Roses England: ‘गुलाबों की लड़ाई’ एक लंबे समय तक चला गृहयुद्ध (Civil war) था, जो इंग्लैंड में हुआ था। इस युद्ध में दो प्रमुख शाही घरानों-लैंकेस्टर और यॉर्क-के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। यह लड़ाई लगभग 32 वर्षों तक चली और ब्रिटिश इतिहास (War of the Roses England) की सबसे खतरनाक सियासी लड़ाइयों में गिनी जाती है। ध्यान रहे कि इस गृहयुद्ध को 'गुलाबों की लड़ाई' (War of the Roses) इसलिए कहा गया, क्योंकि लैंकेस्टर घराने का प्रतीक लाल गुलाब था, जबकि यॉर्क घराने का प्रतीक सफेद गुलाब। दोनों राजवंशों के झंडे पर इन गुलाबों का इस्तेमाल होता था, जो बाद में इस खूनी युद्ध की पहचान बन गया।