कौन थे गुमनामी बाबा, क्या वो सुभाष चंद बोस थे…

दिलचस्प बात ये है कि अयोध्या में वो जिन मकानों में रहे, उनके मकान मालिकों ने भी उन्हें नहीं देखा। किन्हीं असरदार लोगों के जरिए ये मकानगुमनामी बाबा को दिलाए गए थे। आमतौर पर बाबा लोग अपने इर्द गिर्द जमावड़ा औरभक्तों का हुजूम पसंद करते थे। ये बाबा अलग थे, जिन्हें ना तो अपने पास भीड़ पसंद थी और ना ही लोगों का जमावड़ा। बहुत कम लोग ही उन तक पहुंच पाते थे, वो भी वो लोग थे, जिनसे वो मिलना चाहते थे। वो हमेशा लोगों से पर्दे से पीछे मिलते थे। उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता था। उनसे मिलने वाले लोगों में आजाद हिंद फौज के लोग हुआ करते थे। कुछ कोलकाता और दूसरे जगहों से आने वाले परिचित, बहुत से लोग रात के अंधेरे में कारों से आते थे। कइयों के साथ उनकी घंटों गंभीर मंत्रणाहोती थी।