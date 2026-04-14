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Water Crisis: बिहार और दिल्ली से जलस्रोत लापता! हिमालय की सूख रही चोटियां, अब मानसून भी सामान्य से 8% कम रहने की चेतावनी

हिमालय में बर्फबारी के साथ मानसून के बारिश में कमी आएगी तो मैदानी इलाकों की नदियों के अस्तित्व पर खतरा और बढ़ जाएगा। आईएमडी ने वर्ष 2026 में मानसून की बारिश में कमी रहने की आशंका जताई है। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट से भी जल संकट के गहराने के संकेत मिल रहे हैं। पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 14, 2026

Water Crisis in India

जल संकट गहराने के मिल रहे पूरे संकेत (Photo: IANS)

Water Crisis in India: हिमालय में बर्फबारी की कमी (Shortage of Snowfall in Himalaya) से पर्यावरण का संकट गहराता जा रहा है। हिमालय के ग्लेशियरों से 12 नदी बेसिनों को पानी मिलता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय में बर्फबारी के साथ यदि मानसून की बारिश (Monsoon Rain Shortage) में कमी आएगी तो मैदानी इलाकों की नदियों के अस्तित्व पर खतरा और बढ़ जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जल निकायों (Water Bodies Lost in Bihar And Delhi) में विशेषकर बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार कमी आ रही है। वहीं आईएमडी की रिपोर्ट (IMD Prediction for Monsoon 2026) में इस वर्ष मानसून सामान्य से 8 फीसदी कम रहने का अनुमान है। जाहिर सी बात है कि इससे जल संकट को गति मिलेगी।

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