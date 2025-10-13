क्या है राजद का MYBK फॉर्मूला? उपेंद्र और मांझी से कैसे आगे निकले चिराग

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े बेहद दिलचस्प थे। सुबह से शाम तक आंकड़े बदलते रहे। कांटे की टक्कर के बीच NDA को जीत मिली। दोनों गठबंधन के बीच जीत का अंतर महज 12,768 वोटों का रहा। NDA को बिहार चुनाव (2020) में 1 करोड़ 57 लाख 1 हज़ार 226 वोट मिले, महागठबंधन के खाते में 1 करोड़ 56 लाख 88 हज़ार 458 वोट आए। मत प्रतिशत की बात करें तो नीतीश की अगुवाई वाली NDA को 37.26 फीसदी वोट मिले, जबकि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन को 37.23 फीसदी वोट मिले। मत फीसदी का अंतर महज 0.03 फीसदी रहा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले राजद का मत फीसदी 18.35% से बढ़कर 23.11 फीसदी पहुंच गया था।