जब ‘ईह’ बन गया ‘साहेब’ : राबड़ी देवी ने क्यों बदल दिया था लालू यादव का 22 साल पुराना टाइटल?

जब साल 1973 में राबड़ी देवी ने लालू यादव से विवाह किया था, उस समय से वह अपने पति को ‘ईह’ कहकर पुकारती थीं। यह एक पारंपरिक बिहारी स्त्री का सहज संबोधन था, जिसे बरसों से वंचित वर्ग की महिलाएं अपने पतियों के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने अपने राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने फिर से बिहार की सत्ता पर बहुमत के साथ कब्जा जमाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की सख्त चुनावी प्रक्रिया और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद लालू यादव ने 167 सीट जीतने में कामयाबी पाई।