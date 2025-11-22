कर्नाटक में किस ओर करवट लेगी सियासत? DK दिल्ली में दिखा रहे दम, सिद्धारमैया अपनी जिद पर अड़े!

रामनगर से कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने उनसे वादा किया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुसैन ने मीडिया समूह संग बातचीत में कहा कि खड़गे ने डीकेएस का समर्थन करने वाले सांसदों की राय मांगी है और उनसे कहा है कि वह इस मुद्दे पर पार्टी की कोर लीडरशिप से सलाह लेंगे। डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया है और कोशिश की है। वह मुख्यमंत्री बनने के हकदार हैं। उनमें पोटेंशियल है और इसलिए हमने हाईकमान और सिद्धारमैया से रिक्वेस्ट की है कि डीके शिवकुमार को नया मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाए।