कौन है एमपी का ये ‘बुजुर्ग’….जिसने बीच सड़क पर रोका ‘राहुल गांधी’ का काफिला, जानिए

Who is Karuna Prasad Mishra: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके लिए वह सुबह दिल्ली स्थित निवास से पटना के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान उनसे मिलने के लिए एक कट्टर समर्थक ने इशारा किया। बुजुर्ग को देखते ही राहुल गांधी ने काफिला रूकवाकर को उन्हें अपने पास बुलाकर बात की। बता दें कि, यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि...करुणा प्रसाद मिश्रा हैं। जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले रहने वाले हैं।