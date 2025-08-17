कौन है एमपी का ये ‘बुजुर्ग’….जिसने बीच सड़क पर रोका ‘राहुल गांधी’ का काफिला, जानिए

Who is Karuna Prasad Mishra: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके लिए वह सुबह दिल्ली स्थित निवास से पटना के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान उनसे मिलने के लिए एक कट्टर समर्थक ने इशारा किया। बुजुर्ग को देखते ही राहुल गांधी ने काफिला रूकवाकर को उन्हें अपने पास बुलाकर बात की। बता दें कि, यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि...करुणा प्रसाद मिश्रा हैं। जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले रहने वाले हैं।
सीधी जिले के रहने वाले करुणा प्रसाद मिश्रा ने एएनआई से बातचीत में बताया कि मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले की चुरहट विधानसभा का मतदाता हूं। मेरा राहुल गांधी के साथ पुराना रिश्ता है। एक भारतीय नवयुवक ने जिस तरह से हिंदुस्तान में ऐसी यात्रा किया जो अद्वितीय थी महात्मा गांधी के बाद। इसलिए मेरी नैतिकता होती है कि हम भी उनको गाइड करें।
करुणा प्रसाद मिश्रा की बात करें तो उनकी आयु 91 वर्ष है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताया था कि मुझे लंबी पदयात्रा करने की आदत है। मैं 1935-36 में जबलपुर से इलाहाबाद तक महात्मा गांधी जी के साथ चला था। मैं नेहरू जी और विनोबा भावे-जी के साथ भी था। मुझे चलने की आदत है। ये शब्द करुणा प्रसाद मिश्रा ने तब कहे थे। जब वह साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे।
मीडिया से बात करते हुए इतनी लंबी पदयात्रा को लेकर करुणा प्रसाद मिश्रा कहते हैं कि 'मुझे इसकी आदत है। मैं 1943-44 में जबलपुर से इलाहाबाद तक महात्मा गांधी-जी के साथ चला था। मैं नेहरू जी और विनोबा भावे-जी के साथ भी था,मुझे चलने की आदत है'। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में चिंता बिल्कुल मत करें।
चुरहट विधानसभा के मडवा गांव के निवासी करुणा प्रसाद मिश्रा स्व. पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के पारिवारिक रिश्ते हैं। वह पूर्व सीएम के करीबियों में भी गिने जाते थे। अभी भी दिग्विजय सिंह उन्हें समधी जैसा सम्मान देते हैं। वह सिंगरौली में पावर प्लांट के उद्घाटन के समय इंदिरा गांधी के साथ भी मंच पर थे। उस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बसंत शाह और एमपी के ऊर्ज मंत्री कमलेश्वर प्रसाद थे।