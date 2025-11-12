कौन था एमपी का ‘भुलक्कड़’ सीएम? जो वकील से बना मुख्यमंत्री…कलेक्टर-मंत्री से पूछ लिया था तुम कौन?

नेहरू जानना चाहते थे आखिर पार्टी के भीतर किसने काटजू को चुनाव हरवाया। हार के लिए तखतमल जैन और देशलहेरा के नाम भी सामने आए। नेहरू जानने इच्छुक थे कि इन दोनों का काटजू की हार में कितना हाथ है। कमेटी ने रिपोर्ट साझा कि तो सामने मूलचंद देशलहरा दोषी हैं। जिसके बाद देशलहरा को इस्तीफा देना पड़ा और तखमल जैन को दिल्ली भेज दिया गया।



नेहरू अभी भी इस बात पर अड़े हुए थे मुख्यमंत्री बनेंगे तो डॉ काटजू ही बनेंगे। इस पर विचार किया गया और नरसिंहगढ़ के राजा भानुप्रकाश सिंह की सीट खाली कराई गई। और भानुप्रकाश सिंह उस चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़े। दोनों की जीत हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। तभी खंडवा से आने वाले मुख्यमंत्री भगवन्त राव मण्डलोई और देशलहरा गुट के आठ विधायकों को मंत्री बनाया गया। प्लान के अनुसार, लेकिन डेढ़ साल सीएम रहने के बाद कामराज प्लान लाया गया।