क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा राजस्थान का बेटा…जो एमपी में IAS अफसर, पढ़िए EXPLAINER

जब रवि कुमार सिहाग ने तीसरी बार यूपीएससी क्लियर की तो उनके कई फैन्सों ने फैन पेज बनाए। फैन पेज के जरिए उनके कई मोटिवेशनल वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसी दौरान रील्स स्क्रूटनी करने वालों ने रवि के यूपीएससी के पुराने रिजल्ट्स पर गौर किया तो उन्हें एक बात खटकी कि रवि ने साल 2018 और 2019 में दिए यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में किसी भी कोटे से अप्लाई नहीं किया था। तब वह जनरल कैटगरी में थे। तब उसमें रैंक अच्छी नहीं आई और ना ही आईएएस का पोस्ट मिला। जब उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट 2021 में दिया तो उसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा लगाया।



साल 2021 में ईडब्ल्यूएस से रैंक अच्छी आई और कोटा लगने के कारण पोस्ट मिल गई। बताया जाता है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रवि को शक की निगाहों से देखना शुरु कर दिया। दावा किया गया कि रवि ने लूप होल का इस्तेमाल करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया और यूपीएससी में लगा दिया। एक आरोप यह भी लगा कि जब उन्होंने ने अपना रिजल्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो उसमें अपने रिजर्वेशन वाले सेक्शन को जानबूझकर छुपा दिया। रवि कुमार सिहाग के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर एक दावा यह भी किया था कि उनके माता-पिता के पास कई एकड़ जमीन थी। जिसके कारण उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना सका। फिर साल 2021 वाले अटेम्प्ट से पहले अपनी जमीनें रिश्तेदारों को दान दे दी। ऐसा करने से रवि अब ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए एलिजिबल हो गए। ऐसे तमाम प्रकार के आरोप और दावे रवि कुमार सिहाग को लेकर किए गए थे।