RU के पाठयक्रम से क्यों हटाया ज्योतिबा फुले का चैप्टर? भड़के विपक्ष के नेता, BJP-RSS पर लगाए ये आरोप

जानकारी के अनुसार, राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 'इंडियन पॉलिटिकल थॉट' से ज्योतिबा फुले के अध्याय को हटा दिया है। इससे पहले सत्र 2023-24 और 2024-25 में फुले का अध्याय पढ़ाया जा रहा था, जिसमें उनके सामाजिक सुधार, सत्यशोधक समाज की स्थापना, जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ उनके संघर्ष को शामिल किया गया था। इस बदलाव के बाद अब छात्र-छात्राएं इन महत्वपूर्ण पहलुओं से वंचित रह जाएंगे, जिससे शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक असंतोष देखा जा रहा है।