क्या हथियाबंद नक्सलवाद के खात्मे पर अमित शाह की भविष्यवाणी होगी सच? अब तक कौन मारा गया, किसने किया सरेंडर

सुकमा के पुवर्ती गांव में साल 1981 में जन्मा एक आदिवासी लड़का जो दसवीं के बाद लाल आतंक की ओर बढ़ चला था। मादवी हिड़मा ऊर्फ हिड़मालु ऊर्फ संतोष आने वाले दशकों में बस्तर का सबसे खतरनाक माओवादी बनकर उभरा। 2001 में कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी में शामिल होकर उसने भारत सरकार के खिलाफ कई बड़े हमलो को अंजाम दिए। वह कुल 26 हमलों का मास्टरमाइंड रहा। हिड़मा ने 2010 दंतेवाड़ा में CRPF पर हमला (इसमें 76 CRPF जवान शहीद हुए), 2013 झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं का कत्लेआम (महेंद्र कर्मा सहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मारे गए) और 2017 सुकमा में 25 जवानों के कत्लेआम की रणनीति बनाई थी। प्लानिंग और गुरिल्ला रणनीति को देखते हुए उसे माओवादी पार्टी के केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया था। वह बटालियन-1 का कमांडर भी था।