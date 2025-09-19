वोट चोरी न हो तो क्या गरीबी, बेरोजगारी हट जाएगी? राहुल गांधी के आरोपों पर पूर्व जज का सवाल

सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र मुख्य रूप से जाति और सांप्रदायिक वोट बैंक के आधार पर चलता है। जातिवाद और सांप्रदायिकता सामंती ताकतें हैं। भारत की प्रगति के लिए इन्हें नष्ट करना होगा। इनके विनाश के बिना हम व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, बाल कुपोषण, स्वस्थ्य लाभ और अच्छी शिक्षा का अभाव जैसी भयंकर बुराइयों से कभी निजात नहीं पा सकते। भारत में जैसा लोकतंत्र व्यवहार में है वह इन सामंती ताकतों को और मजबूत करता है। तो फिर, भारत में लोकतंत्र कैसे अच्छा हो सकता है? जब लोकतंत्र अच्छा नहीं है, तो मतदाता सूची में धांधली को लेकर इतना हंगामा और शोर क्यों मचाया जा रहा है?