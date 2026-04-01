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Rare Earth: दुर्लभ खनिजों की ताकत, कैसे ये संसाधन चला रहे हैं दुनिया की टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और रक्षा शक्ति

Rare Earth Elements: दुनिया के हाई- टेक बाजार में चीन की 'घेराबंदी', जानिए कैसे चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जरिए अमेरिका से लेकर भारत तक की रफ्तार पर लगाम लगा रखी है ,अरबों डॉलर का असली खेल

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भारत

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Ravendra Mishra

Apr 13, 2026

रेयर अर्थ एलिमेंट्स

रेयर अर्थ एलिमेंट्स (AI)

Rare Earth Elements: दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर झुकती चली जा रही है। यह जंग जमीन के लिए नहीं, बल्कि उस कीमती मिट्टी के लिए है जिसके बिना आधुनिक जीवन शैली थम सकती है। मंगल ग्रह पर जाने वाला रॉकेट हों, सरहद पर तैनात मिसाइल या फिर स्मार्टफोन- इन सबके पीछे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जादुई ताकत छिपी है। इसका खजाना सब से ज्यादा चीन के पास है। अगर यह खजाना बंद हो गया तो दुनिया के बड़े देशों की फैक्ट्रियों में ताले लग सकते हैं।

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