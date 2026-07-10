बच्चे का नाम तय नहीं? जानें Birth Certificate बनवाने के नियम और 6 अहम सवालों के जवाब

Birth Certificate |प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI
जन्म प्रमाण-पत्र (Birth Certificate) बच्चे का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है।
अक्सर माता-पिता इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि बच्चे का नाम तय हुए बिना सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? या घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? अगर आप भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं, तो इन 6 जरूरी सवालों के जवाब आपके बहुत काम आएंगे। भारत में 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969' (Registration of Births and Deaths Act) के तहत इसके स्पष्ट नियम हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं।
जवाब: हां, बिल्कुल बनवा सकते हैं। अगर बच्चे का नाम तय नहीं है, फिर भी जन्म के 21 दिन के भीतर बिना नाम के ही रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। नाम तय ना होने की स्थिति में फॉर्म में बच्चे के नाम की जगह खाली छोड़ दी जाती है या "Baby of [माता/पिता का नाम]" लिख दिया जाता है।
बाद में नाम जुड़वाएं: जब भी नाम तय हो जाए, आप उसी कार्यालय में जाकर इसे अपडेट करा सकते हैं। जन्म से 1 साल के भीतर नाम जुड़वाने पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगती है। (राज्यों के हिसाब से नियमों में मामूली बदलाव हो सकता है)।
जवाब: यह बच्चे के जन्म स्थान (शहर या गांव) के आधार पर अलग-अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है:
जवाब: जी हां, अब यह प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
जवाब: बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुख्य रूप से इन 4 कागजों की जरूरत होती है:
जवाब: जन्म के 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर यह पूरी तरह निःशुल्क (Free) बनता है। देरी होने पर मामूली शुल्क लगता है, जिसे आप नीचे दी गई टेबल से समझ सकते हैं:
|आवेदन का समय
|खर्च का अनुमान
|दस्तावेज
|21 दिन के भीतर
|बिल्कुल फ्री (₹0)
|डिस्चार्ज स्लीप
|21 से 30 दिन के बीच
|₹2 से ₹5 (लेट फीस)
|विलंब शुल्क
|30 दिन से 1 वर्ष के बीच
|₹5 से ₹10 (लेट फीस)
|ऑफिसर की अनुमति*
व हलफनामा
|1 वर्ष के बाद
|₹10-₹20 फीस + ₹100-200 (कागजी खर्च)
|SDMका आदेश
व नोटरी शपथ पत्र
(ध्यान दें: यह खर्च और प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों के स्थानीय नियमों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है।)
जवाब: ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाने और डाउनलोड करने का तरीका सबसे आसान है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
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