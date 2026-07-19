Coffee Research: कॉफी और लंबी आयु की नई साइंस, क्या हमारी बॉडी में छिपा है सेहत का कोई ‘सीक्रेट स्विच’?

Coffee Benefits Cellular Switch: किसी को चाय-कॉफी के लिए पूछना एक सामान्य शिष्टाचार माना जाता है। इंस्टेंट हॉट कॉफी हो या कोल्ड कॉफी, ये टेस्ट के साथ ही स्टेटस का भी सिंबल मानी जाती है। दुनियाभर में करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत एक कप गरमा-गरम कॉफी के साथ होती है। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ सुस्ती भगाने का जरिया है, तो कुछ के लिए यह एक सामाजिक आदत बन चुकी है। अक्सर कॉफी को सेहत के लिए नुकसानदेह मानने वाले लोगों का तर्क होता है कि इसमें मौजूद कैफीन शरीर को प्रभावित करता है। हालांकि, एक हालिया वैज्ञानिक शोध ने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस नए अध्ययन के अनुसार, नियमित रूप से कॉफी का सेवन करने वाले लोग न सिर्फ लंबा जीवन जीते हैं, बल्कि उनमें दिल की बीमारियां, अल्जाइमर और डायबिटीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी काफी कम हो जाता है।