क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से रचाई शादी, मैदान के ‘CR7’ की निजी जिंदगी की पूरी कहानी, यहां पढ़िए

फुटबॉल की दुनिया में जिस नाम ने दो दशक से ज्यादा समय तक रिकॉर्ड, ट्रॉफी और गोल के नए पैमाने गढ़े, वह अब अपनी निजी जिंदगी के एक बेहद खास पड़ाव पर पहुंच गया है। 41 वर्षीय रोनाल्डो और 32 वर्षीय जॉर्जिना की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात 2016 में मैड्रिड में हुई थी, जब जॉर्जिना गुची के एक स्टोर में सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करती थीं। उस समय रोनाल्डो रियल मैड्रिड के सबसे बड़े सितारों में शामिल थे। मुलाकात धीरे-धीरे रिश्ते में बदली और 2017 में दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने संबंध को स्वीकार किया। अगस्त 2025 में जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पर सगाई की घोषणा की थी, और ठीक एक साल बाद दोनों ने शादी कर ली।