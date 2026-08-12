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क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से रचाई शादी, मैदान के ‘CR7’ की निजी जिंदगी की पूरी कहानी, यहां पढ़िए

पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी लंबे समय से पार्टनर रही जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली है। दोनों ने 11 अगस्त 2026 को पुर्तगाल के कास्काइस में एक निजी सिविल समारोह में शादी की। करीब एक दशक लंबे रिश्ते के बाद हुई इस शादी को दोनों ने बेहद निजी रखा।
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भारत

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Swatantra Mishra

Aug 12, 2026

Cristiano Ronaldo

पांच बच्चों के पिता और फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शादी रचाई। (Photo: ChatGpt)

फुटबॉल की दुनिया में जिस नाम ने दो दशक से ज्यादा समय तक रिकॉर्ड, ट्रॉफी और गोल के नए पैमाने गढ़े, वह अब अपनी निजी जिंदगी के एक बेहद खास पड़ाव पर पहुंच गया है। 41 वर्षीय रोनाल्डो और 32 वर्षीय जॉर्जिना की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात 2016 में मैड्रिड में हुई थी, जब जॉर्जिना गुची के एक स्टोर में सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करती थीं। उस समय रोनाल्डो रियल मैड्रिड के सबसे बड़े सितारों में शामिल थे। मुलाकात धीरे-धीरे रिश्ते में बदली और 2017 में दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने संबंध को स्वीकार किया। अगस्त 2025 में जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पर सगाई की घोषणा की थी, और ठीक एक साल बाद दोनों ने शादी कर ली।

छोटे से द्वीप से दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच तक

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदीरा द्वीप के फुंचल में हुआ। साधारण परिवार से आने वाले रोनाल्डो ने बेहद कम उम्र में फुटबॉल को अपनी जिंदगी बना लिया। बचपन से ही उनकी गति, गेंद पर नियंत्रण और गोल करने की भूख उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती थी।

उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी की युवा अकादमी से अपने पेशेवर सफर की नींव रखी। अगस्त 2002 में उन्होंने क्लब की पहली टीम के लिए पदार्पण किया। उनकी प्रतिभा पर सबसे पहले यूरोप के बड़े क्लबों की नजर पड़ी, और 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें करीब 12 मिलियन पाउंड में अपने साथ जोड़ा। उस समय वह किशोर उम्र के खिलाड़ी थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस ट्रांसफर को फुटबॉल इतिहास के सबसे सफल फैसलों में बदल दिया।

मैनचेस्टर यूनाइटेड में बने सुपरस्टार

मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो को सर एलेक्स फर्ग्यूसन जैसे दिग्गज मैनेजर के मार्गदर्शन में खेलने का मौका मिला। शुरुआती दौर में वह एक तेज, आक्रामक विंगर थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक गोलस्कोररों में बदल लिया।

2007-08 का सीजन उनके करियर का निर्णायक मोड़ रहा। उन्होंने क्लब के लिए शानदार प्रदर्शन किया और यूईएफए चैंपियंस लीग तथा प्रीमियर लीग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी दौर में उन्हें पहला बैलन डी'ऑर मिला।

यूनाइटेड के साथ उनके पहले कार्यकाल ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों की कतार में पहुंचा दिया, लेकिन असली रिकॉर्डों का सिलसिला इसके बाद शुरू हुआ।

रियल मैड्रिड में बना 'CR7' का साम्राज्य

2009 में रोनाल्डो ने रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के साथ रियल मैड्रिड का रुख किया। स्पेन में उनका मुकाबला केवल विरोधी टीमों से नहीं था, बल्कि लियोनेल मेसी के साथ एक पूरी पीढ़ी की महानता की बहस भी उनके करियर का हिस्सा बन गई।

रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने गोलस्कोरिंग के लगभग हर बड़े रिकॉर्ड को चुनौती दी। उन्होंने क्लब के लिए सैकड़ों गोल किए और चैंपियंस लीग में उनका दबदबा असाधारण रहा। यूईएफए चैंपियंस लीग में वह सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं, और उनके नाम पांच चैंपियंस लीग खिताब हैं। उनके व्यक्तिगत सम्मान में पांच बैलन डी'ऑर और चार यूरोपियन गोल्डन शू भी शामिल हैं।

मैदान पर उनकी पहचान केवल गोल तक सीमित नहीं रही। फिटनेस, अनुशासन, ट्रेनिंग की आदत और अपने शरीर को लेकर उनकी असाधारण प्रतिबद्धता ने उन्हें आधुनिक फुटबॉल के सबसे अलग खिलाड़ियों में बनाया। उम्र बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखा।

युवेंतुस का नया अध्याय

2018 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़कर युवेंतुस का रुख किया। इटली में भी उन्होंने गोलों का सिलसिला जारी रखा और सीरी ए में अपनी पहचान बनाई।

युवेंतुस के साथ उन्होंने घरेलू खिताब जीते और यह साबित किया कि उनका खेल किसी एक लीग या क्लब तक सीमित नहीं है। हालांकि चैंपियंस लीग में उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी। इसके बावजूद उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन लगातार उच्च स्तर पर रहा।

मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी और फिर सऊदी अरब

2021 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी की। दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए यह भावुक क्षण था। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल पहले जैसा सफल नहीं रहा, और 2022 के अंत में क्लब के साथ उनका रिश्ता समाप्त हो गया।

इसके बाद फुटबॉल जगत में सबसे बड़ा बदलाव आया। रोनाल्डो ने सऊदी अरब के अल-नस्र के साथ करार किया। 2023 में उनका सऊदी प्रो लीग में पदार्पण हुआ। उनके आने के बाद सऊदी फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता में बड़ा उछाल आया, और दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी इस लीग की ओर आकर्षित हुए।

आज रोनाल्डो अल-नस्र के कप्तान होने के साथ पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम की भी अगुआई करते हैं। वह अपने करियर में 1,000 गोल के ऐतिहासिक आंकड़े की ओर बढ़ते रहे हैं, और 2026 में भी उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा है।

पुर्तगाल के लिए सिर्फ खिलाड़ी नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक

रोनाल्डो की कहानी क्लब फुटबॉल तक सीमित नहीं है। पुर्तगाल के लिए उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक खेला है। 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप जिताने में अहम भूमिका निभाई। यह उनके करियर की सबसे भावनात्मक उपलब्धियों में से एक थी।

राष्ट्रीय टीम के लिए उनके गोल और रिकॉर्ड उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े खेल नायकों में शामिल करते हैं। वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं, और देश के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में भी शामिल हैं।

मैदान के बाहर रोनाल्डो: परिवार उनकी सबसे बड़ी दुनिया

रोनाल्डो की सार्वजनिक छवि भले ही एक बेहद महत्वाकांक्षी फुटबॉलर की हो, लेकिन निजी जिंदगी में परिवार उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह पांच बच्चों के पिता हैं- क्रिस्टियानो जूनियर, जुड़वां एवा और मातेओ, तथा जॉर्जिना से हुई बेटियां अलाना और बेला। 2022 में जॉर्जिना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनके बेटे एंजल की जन्म के समय मृत्यु हो गई। इस त्रासदी ने दोनों को गहरे भावनात्मक दौर से गुजरने पर मजबूर किया।

जॉर्जिना ने धीरे-धीरे केवल रोनाल्डो की पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाई। मॉडलिंग, सोशल मीडिया, फैशन और बिजनेस के साथ नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई एम जॉर्जिना ने उनकी निजी जिंदगी को दुनिया के सामने रखा। इस सीरीज में रोनाल्डो और उनके परिवार की जिंदगी की झलक भी देखने को मिली।

एक दशक की मोहब्बत का मुकाम

रोनाल्डो और जॉर्जिना की शादी इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ने लगभग दस साल तक साथ रहने के बाद यह फैसला लिया। एक ओर रोनाल्डो का करियर लगातार रिकॉर्ड और उपलब्धियों से भरा रहा, वहीं दूसरी ओर जॉर्जिना उनके जीवन के सबसे कठिन और सबसे शानदार दौरों की साथी बनीं।

अगस्त 2025 में जॉर्जिना ने सगाई की घोषणा की थी। इसके ठीक एक साल बाद, 11 अगस्त 2026 को दोनों ने पुर्तगाल में निजी समारोह में शादी कर ली। शादी में उनके परिवार और करीबी लोग मौजूद रहे।

रोनाल्डो की कहानी सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है, जिसने सीमित संसाधनों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपना नाम बनाया। स्पोर्टिंग सीपी से मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर रियल मैड्रिड, युवेंतुस, दोबारा मैनचेस्टर यूनाइटेड और आखिरकार अल-नस्र तक का सफर उनके निरंतर बदलाव और खुद को बेहतर बनाने की क्षमता का प्रमाण है।

पांच बैलन डी'ऑर, पांच चैंपियंस लीग खिताब, यूरोपीय खिताब और हजारों गोलों की तरफ बढ़ता करियर उन्हें फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में खड़ा करता है। लेकिन अब उनकी कहानी में एक और अध्याय जुड़ गया है - जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ शादी का।

जिस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया के सामने जीतने की आदत बनाई, उसने निजी जिंदगी में भी अपने लंबे रिश्ते को एक स्थायी मुकाम दिया है। मैदान पर 'CR7' की पहचान भले ही गोल, रिकॉर्ड और ट्रॉफियों से बनी हो, लेकिन मैदान के बाहर रोनाल्डो की कहानी अब परिवार, प्यार और एक दशक पुराने रिश्ते के नए अध्याय से जुड़ गई है।

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Updated on:

12 Aug 2026 01:13 pm

Published on:

12 Aug 2026 01:06 pm

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