धर्मेंद्र प्रधान सबसे “विवादित” शिक्षा मंत्री! 4 बड़े विवाद, क्या इस्तीफे के ‘दाग’ से भी खुद को बचा पाएंगे?

अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के आधार पर भी देखा जाए तो अगर आंदोलन के कारण प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं तो ऐसा करने वाले ये पहले शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को मांग पत्र 20 जुलाई को दिया था। खबर लिखे जाने तक सरकार की ओर से इस्तीफे को लेकर कोई बयान नहीं आया था।