धर्मेंद्र प्रधान सबसे “विवादित” शिक्षा मंत्री! 4 बड़े विवाद, क्या इस्तीफे के ‘दाग’ से भी खुद को बचा पाएंगे?

Dharmendra Pradhan | फाइल फोटो | Credit- PIB and Design- ChatGPT AI
Dharmendra Pradhan Resignation :जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री और दुबारा 2024 में। इसी माह में इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी जन-आंदोलन हो रहा है। इनके कार्यकाल में केवल नीट और नेट पेपर लीक के करीब 4 बड़े मामले सामने आए। पर, सिर्फ पेपर लीक नहीं कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर के विवादित मामले भी हैं।
इसे धर्मेंद्र प्रधान का दुर्भाग्य कहें या संयोग! यह इनके कार्यकाल में सबसे अधिक हुआ है।
सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि, पेट्रोलियम मंत्री के कार्यकाल के दौरान भी कई गंभीर आरोप लगे और विवादों में रहे। यही सारे विवाद बताते हैं - धर्मेंद्र प्रधान अब तक के सबसे "विवादित" शिक्षा मंत्री हैं!
यदि केवल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पुष्टि/गंभीर सरकारी कार्रवाई वाले पेपर लीक या परीक्षा को देखें तो कम से कम 3 बड़े मामले सीधे धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए सामने आए हैं। अगर उन परीक्षाओं को भी जोड़ें जिनमें पेपर लीक के आरोप, साइबर समझौता या बड़े स्तर की परीक्षा अनियमितताएं हुईं, तो संख्या 4–5 प्रमुख विवाद तक पहुंचती है।
|परीक्षा (वर्ष)
|क्या हुआ?
|NEET-UG (2021)
|राजस्थान समेत कई राज्यों में गिरफ्तारियां
|NEET-UG (2024)
|बिहार-गुजरात पेपर लीक, CBI जांच
|UGC-NET (2024)
|परीक्षा रद्द
|NEET-UG (2026)
|परीक्षा रद्द, CBI जांच
आजादी के बाद से शिक्षा मंत्रालय बार-बार भाषा, आरक्षण, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली को लेकर विवादों के केंद्र में रहा है। नीचे प्रमुख विवाद वर्ष, तत्कालीन प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ देख सकते हैं-
|प्रधानमंत्री
|शिक्षा मंत्री
|विवाद
|1965 • लाल बहादुर शास्त्री
|एम.सी. चागला
|हिंदी विरोधी आंदोलन
|1967 • इंदिरा गांधी
|त्रिगुण सेन
|क्षेत्रीय भाषा विवाद
|1990 • वी.पी. सिंह
|वी.पी. सिंह
|मंडल आयोग आरक्षण
|2002 • अटल बिहारी वाजपेयी
|मुरली मनोहर जोशी
|NCERT भगवाकरण विवाद
|2006 • मनमोहन सिंह
|अर्जुन सिंह
|OBC आरक्षण विरोध
|2013–14 • मनमोहन → मोदी
|कपिल सिब्बल → स्मृति ईरानी
|FYUP विवाद
|2016 • नरेंद्र मोदी
|स्मृति ईरानी
|रोहित वेमुला–JNU विवाद
|2020 • नरेंद्र मोदी
|रमेश पोखरियाल 'निशंक'
|NEP व JEE-NEET विवाद
|2024–25 • नरेंद्र मोदी
|धर्मेंद्र प्रधान
|NCERT इतिहास विवाद
|2025 • नरेंद्र मोदी
|धर्मेंद्र प्रधान
|त्रिभाषा नीति विवाद
|जून 2026 • नरेंद्र मोदी
|धर्मेंद्र प्रधान
|'डांसिंग गर्ल' चित्र विवाद
|जुलाई 2026 • नरेंद्र मोदी
|धर्मेंद्र प्रधान
|NEET पेपर लीक विवाद
नोट: 2013-2014 के दौरान सरकार बदल गई थी। मनमोहन सिंह (कांग्रेस) की जगह नरेंद्र मोदी (भाजपा) प्रधानमंत्री बने, और साथ ही शिक्षा मंत्री भी बदले। कपिल सिब्बल की जगह स्मृति ईरानी आईं। यही वजह है कि इस विवाद (FYUP) में दोनों पीएम और दोनों मंत्री दर्ज हैं, क्योंकि मामला एक सरकार में शुरू हुआ और अगली सरकार में सुलझा।
सच यह है कि केंद्र में किसी भी शिक्षा मंत्री का विशुद्ध रूप से नीतिगत असहमति के कारण, शिक्षा मंत्री पद से सीधा इस्तीफा देने का कोई ठोस, प्रमाणित उदाहरण नहीं मिलता। जो एक स्पष्ट मामला मिलता है, वह स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा है:
अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के आधार पर भी देखा जाए तो अगर आंदोलन के कारण प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं तो ऐसा करने वाले ये पहले शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को मांग पत्र 20 जुलाई को दिया था। खबर लिखे जाने तक सरकार की ओर से इस्तीफे को लेकर कोई बयान नहीं आया था।
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