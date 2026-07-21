क्लाउड, चैट GPT, जेमिनाई जैसे AI टूल्स से कमजोर हो रहा दिमाग: घट रही निर्णय लेने की क्षमता, वैज्ञानिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

अफ्रीका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट के छात्र ग्रेस लियु के मुताबिक, AI का हर सवाल का तेज जवाब देना यूजर्स के 'सीखने के अवसरों' को कम कर देता है। लियु ने आगे बताया कि AI किसी खास गतिविधि के लिए नहीं बना है। AI को तार्किक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक हर तरह की गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे खासतौर पर खतरनाक बनाता है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर समीकरण हल करने में मदद करता है, लेकिन तार्किक प्रक्रिया इंसानी दिमाग में ही चलती रहती है। जेनरेटिव AI पूरी प्रक्रिया खुद संभाल लेता है।