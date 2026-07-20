बारिश का पानी सीधे पीना और नहाने के लिए कितना सुरक्षित? जानिए वैज्ञानिक तथ्य और जरूरी सावधानियां

बारिश की बूंद बादल से जमीन तक पहुंचने के दौरान हवा में मौजूद धूल, धुआं, प्रदूषण और सूक्ष्म कणों के संपर्क में आती है। इसके बाद यदि पानी छत, टंकी, नाली या खुले बर्तन में जमा होता है तो उसमें पक्षियों की बीट, जानवरों की गंदगी, जंग, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी भी मिल सकते हैं।