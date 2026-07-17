E20 Petrol Reality Check Video : पत्रिका ने सड़कों, पंपों और व्हीकल ओनर से की बात, देखिए क्या आया सामने

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और शोरूम प्रतिनिधियों ने बताया कि बाजार में आने वाले कई नए वाहन E20 ईंधन के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि, पुराने वाहनों के मालिकों के मन में अभी भी कई सवाल मौजूद हैं। पत्रिका की इस डिजिटल पड़ताल में यह साफ दिखा कि E20 को लेकर लोगों की राय अलग-अलग है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि सरकार और कंपनियों को इस विषय पर अधिक जागरूकता और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि भ्रम और अफवाहों की जगह तथ्य आधारित समझ विकसित हो सके।