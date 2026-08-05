पर्यावरण परिवर्तन से बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, जानिए सरकार के कदम और आपके लिए सेफ्टी टिप्स

पर्यावरण और स्वास्थ्य का संबंध पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुका है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव आने वाले वर्षों में नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता, बेहतर नीतियों और व्यक्तिगत सावधानियों के जरिए इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

आखिरकार, स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ पर्यावरण केवल प्रकृति की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी और आने वाली पीढ़ियों की बेहतर सेहत की बुनियाद हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कदम भी है।