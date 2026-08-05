6 अगस्त 1945 से 2026 तक : हिरोशिमा की त्रासदी ने दुनिया, विज्ञान और राजनीति को कैसे बदला

हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए पहले परमाणु बम की याद और उससे हुई तबाही के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस लेख में जानिए 1945 की त्रासदी के बाद अब तक दुनिया में क्या राजनीतिक और वैज्ञानिक बदलाव आए और क्या अब भी परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है?