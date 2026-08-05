दिल्ली में टीबी का खतरा बढ़ता जा रहा है! अगर आप भी हैं इस बीमारी के शिकार तो जानें क्या करें

दिल्ली सरकार ने टीबी नियंत्रण के लिए कई तकनीकी और कार्यक्रमगत पहलें शुरू की हैं। वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि टीबी के संदिग्ध मामलों की जांच बढ़ाने के लिए NAAT (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट) का उपयोग बढ़ाया जा रहा है और सुतक माइक्रोस्कोपी को धीरे-धीरे हटा कर TrueNat मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, निजी क्षेत्र में DR-TB (दवा प्रतिरोधी टीबी) के इलाज के लिए बड़े निजी अस्पतालों में केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में भारत सरकार की 'निक्षय' (Ni-kshay) पोर्टल मैपिंग को और मजबूत किया गया है। अब बड़े निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के लिए भी हर टीबी मरीज की ट्रैकिंग अनिवार्य कर दी गई है, ताकि मरीज को सही समय पर सही रेजिमेन की दवा मिल सके और दवा-प्रतिरोधी टीबी के प्रसार को रोका जा सके।