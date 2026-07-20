FIFA World Cup 2026 : विश्वकप फुटबॉल को मिला नया ‘टिकी टाका’ चैंपियन, कैसे मैसी की अर्जेंटीना को स्पेन ने किया ध्वस्त

स्पेन ने फाइनल में शुरुआत से अंत तक खेल पर लगभग पूरा नियंत्रण बनाए रखा। पूरे मैच में उसके पास 65 प्रतिशत बॉल पज़ेशन रहा, जबकि अर्जेंटीना केवल 35 प्रतिशत समय ही गेंद अपने कब्जे में रख सका। स्पेन ने अर्जेंटीना के गोल पर 12 शॉट ऑन टारगेट लगाए, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी स्पेनिश गोलकीपर की कोई परीक्षा नहीं ले सका। अर्जेंटीना के खिलाड़ी का एक भी शॉट टारगेट पर नहीं था। आक्रमण के लिहाज़ से भी दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दिया। स्पेन ने मैच में चार बड़े गोल करने के मौके (बिग चांसेज़) बनाए, हालांकि उनमें से तीन अवसर वह भुना नहीं सका। दूसरी ओर अर्जेंटीना पूरे मुकाबले में एक भी बड़ा मौका बनाने में असफल रहा।