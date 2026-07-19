भारत में कहां छिपा है सबसे ज्यादा सोना? आखिर कैसे निकलता है सोना, किन राज्यों में हैं सबसे बड़े भंडार?

जब भी भारत में आधुनिक स्वर्ण खनन की बात होती है, सबसे पहला नाम आता है कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) का। 1880 के दशक में यहां बड़े पैमाने पर आधुनिक खनन शुरू हुआ, और इसके बाद के करीब 120 वर्षों तक यह भारत की सबसे मशहूर सोने की खदान बनी रही। इस दौरान यहां से लगभग 800 से 900 टन तक सोना निकाला गया। विभिन्न स्रोतों में यह आंकड़ा थोड़ा अलग-अलग मिलता है, पर मोटे तौर पर यह मान सकते हैं कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी सोना-उत्पादक खदान रही। एक समय यह दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में गिनी जाती थी, जहां ज़मीन के भीतर हजारों मीटर गहराई तक सुरंगें बनाई गई थीं। बढ़ती लागत और घटते उत्पादन के चलते 28 फरवरी 2001 को इसे आख़िरकार बंद कर दिया गया।