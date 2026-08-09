जंगलों में आग कैसे लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य भारत में हर साल क्यों धधक उठते हैं जंगल?

हर साल गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जंगलों में आग लगने की खबरें आने लगती हैं। कई बार ये आग इतनी व्यापक हो जाती है कि हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाता है। इससे न केवल पेड़-पौधों और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी धुएं और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।