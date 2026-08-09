टेंशन से बिगड़ सकता है दिमाग का ‘इंटरनल जीपीएस’, जानिए हार्मोन क्या करता है

हमारे दिमाग के अंदर एक बेहद सटीक और जटिल नेविगेशन सिस्टम मौजूद होता है, जो ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आपके स्मार्टफोन में 'गूगल मैप्स' या जीपीएस। मस्तिष्क के 'एंटोरहिनल कॉर्टेक्स' (Entorhinal Cortex) नामक हिस्से में विशेष तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में 'ग्रिड कोशिकाएं' (Grid Cells) कहा जाता है। जब भी हम किसी जगह से गुजरते हैं, तो ये कोशिकाएं एक दोहरावदार त्रिकोणीय या छट्ठेदार (Grid-like) पैटर्न में सक्रिय होती हैं। ये कोशिकाएं हमारे दिमाग में आसपास के वातावरण का एक काल्पनिक आंतरिक नक्शा (Mental Map) तैयार करती हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम इस समय कहाँ खड़े हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए किस दिशा में मुड़ना है।