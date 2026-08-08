छुट्टी के बाद बॉस आपको कॉल करके ऑफिस काम करा सकता है? जानेंं वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड जॉब्स के कानूनी प्रावधान

नए श्रम कानूनों में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस दिशा में अभी विस्तृत प्रावधानों की जरूरत है। फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ही एकमात्र ऐसा कानून है जो सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है, जबकि OSH कोड प्रतिदिन आठ घंटे काम की सीमा तय करता है और ओवरटाइम को लेकर राज्य सरकारों को नियम बनाने के निर्देश देता है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल में कार्यस्थल के विषाक्त माहौल और जरूरत से ज्यादा काम कराए जाने को लेकर चिंता जताई है।