कागज पर लाखों तालाब, जमीन पर कितने बचे? भारत के जलाशयों की असली तस्वीर

भारत के पास कागजों पर 24 लाख से अधिक जल निकायों का रिकॉर्ड है, लेकिन उनमें से सभी आज सुरक्षित और सक्रिय नहीं हैं। हजारों तालाब अतिक्रमण की चपेट में हैं, कई सूख चुके हैं और कुछ का वास्तविक अस्तित्व ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती नए तालाब बनाने की नहीं, बल्कि कागज पर दर्ज तालाबों को जमीन पर बचाने और पुनर्जीवित करने की होगी। सैटेलाइट सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।