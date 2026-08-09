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शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी और अदरक महिलाओं के लिए है वरदान, जानें इसके गुण

शतावरी, अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां महिलाओं के स्वास्थ्य में कैसे जादू कर सकती हैं? पीरियड्स दर्द, PCOS से लेकर रजोनिवृत्ति तक के प्राकृतिक समाधान और ICMR शोध के बारे में जानें।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 09, 2026

HERBS

जड़ी-बूटियों में छिपा सेहत का राज? (AI)

भारतीय संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में आयुर्वेद को केवल एक इलाज की पद्धति नहीं, बल्कि ‘जीवन का विज्ञान’ माना गया है। सदियों से महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का प्रयोग होता आ रहा है। आधुनिक जीवनशैली के बढ़ते तनाव, खान-पान में बदलाव और हार्मोनल असंतुलन के इस दौर में महिलाएं एक बार फिर प्राकृतिक, संतुलित और दीर्घकालिक समाधानों की ओर रुख कर रही हैं। हालिया वैज्ञानिक शोधों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते रुझान ने यह सिद्ध कर दिया है कि शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी और अदरक जैसी पारंपरिक औषधियां न केवल लक्षणों को कम करती हैं, बल्कि शरीर की आंतरिक क्षमता को भी पुनर्जीवित करती हैं।

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां: वैज्ञानिक शोध और अध्ययन

भारत में लगभग 20,000 औषधीय पौधों की प्रजातियां दर्ज हैं, जिनमें से 7,000 से 7,500 पौधों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में प्रमुखता से किया जाता है। हाल ही में चिकित्सा जगत के प्रमुख जर्नल Cureus (फरवरी 2024) में प्रकाशित एक व्यापक साहित्य समीक्षा ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर इन जड़ी-बूटियों के प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

प्रमुख औषधियां और उनके प्रभाव

  • शतावरी (Asparagus racemosus): इसे 'महिलाओं की मित्र' कहा जाता है। यह जड़ी-बूटी एस्ट्रोजन स्तर को संतुलित करने, स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध के उत्पादन (Galactagogue) को बढ़ाने और प्रजनन अंगों को पोषण देने में अत्यंत प्रभावी है।
  • अश्वगंधा (Withania somnifera): यह एक शक्तिशाली एडाप्टोजन है जो शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन 'कोर्टिसोल' को नियंत्रित करता है। यह तनाव, चिंता और हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाली अनियमितताओं को दूर करता है।
  • तुलसी और हल्दी: तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और शरीर को डिटॉक्स करती है, जबकि हल्दी में मौजूद 'करक्यूमिन' यौगिक शरीर की अंदरूनी सूजन (Inflammation) को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है।
  • अदरक और इलायची: ये औषधियां पाचन अग्नि (Digestive Fire) को प्रदीप्त करती हैं। अदरक मासिक धर्म के दौरान होने वाले ऐंठन और दर्द (Dysmenorrhea) को कम करने में उतनी ही कारगर पाई गई है जितनी कि सामान्य पेनकिलर औषधियां।

शोधकर्ताओं ने पाया कि ये औषधियां पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), बांझपन, अनियमित मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति (Menopause) के दौरान होने वाले हॉट फ्लैशेज और मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने में सहायक हैं। हालांकि, शोध में यह भी रेखांकित किया गया है कि इन निष्कर्षों को अधिक मानकीकृत करने के लिए और बड़े पैमाने पर क्लीनिकल ट्रायल्स की आवश्यकता है।

आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद का एकीकरण

आयुर्वेद अब केवल पारंपरिक धारणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक चिकित्सा संस्थान भी इसके वैज्ञानिक महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। भारत की सर्वोच्च चिकित्सा अनुसंधान संस्था ICMR (Indian Council of Medical Research) और CCRAS (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences) मिलकर इस दिशा में कई ऐतिहासिक अध्ययन चला रहे हैं।

महिला जीवन के विभिन्न चरणों में आयुर्वेद की भूमिका

महिला का शरीर जीवन भर कई जैविक परिवर्तनों से गुजरता है। आयुर्वेद हर चरण में एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है:

  • किशोरावस्था और मासिक धर्म स्वास्थ्य : मासिक धर्म चक्र में अनियमितता, अत्यधिक दर्द और ऐंठन आज की युवा लड़कियों में सामान्य समस्या बन चुकी है। आयुर्वेद के अनुसार, यह 'वात' दोष के बिगड़ने से होता है। तिल के तेल से पेट के निचले हिस्से की मालिश, अदरक-तुलसी की चाय और शतावरी का सेवन मासिक धर्म को नियमित और दर्द रहित बनाने में मदद करता है।
  • प्रजनन काल और PCOS : आज के दौर में PCOS/PCOD महिलाओं में बांझपन और हार्मोनल असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद में इसे 'कफ' और 'वात' का असंतुलन माना जाता है। अश्वगंधा, कांचनार गुग्गुल और पुनर्नवा जैसी औषधियां इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारती हैं, ओवरी में सिस्ट की समस्या को कम करती हैं और ओव्यूलेशन को सुचारू बनाती हैं।
  • गर्भावस्था और स्तनपान (प्रसूति एवं स्त्री रोग) : गर्भावस्था के दौरान और शिशु के जन्म के बाद महिला के शरीर को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रसवोत्तर काल (Postpartum) में 'सौभाग्य शुण्ठी चूर्ण' का सेवन पाचन को सुधारता है, गर्भाशय की सफाई करता है और मां के दूध की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि करता है।
  • रजोनिवृत्ति (Menopause) : 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर गिरने लगता है, जिससे हड्डियों में कमजोरी, नींद न आना, और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मुक्ताशुक्ति भस्म, ब्राह्मी और शतावरी का नियमित सेवन रजोनिवृत्ति के लक्षणों को प्राकृतिक रूप से शांत करता है।

व्यावहारिक सुझाव: आयुर्वेद को दिनचर्या में कैसे शामिल करें?

आयुर्वेदिक उपचारों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सही तरीका अपनाना आवश्यक है। यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं:

  • विशेषज्ञ परामर्श अनिवार्य है: आयुर्वेद 'त्रिदोष' (वात, पित्त, कफ) के सिद्धांत पर काम करता है। हर महिला की शारीरिक प्रकृति (Prakriti) अलग होती है। इसलिए, बिना किसी नाड़ी वैद्य या योग्य आयुर्वेदाचार्य की सलाह के खुद से औषधियां शुरू न करें।
  • प्रमाणित उत्पाद ही खरीदें: बाजार में मिलने वाले मिलावटी या भारी धातुओं (Heavy Metals) से युक्त उत्पादों से बचें। हमेशा GMP (Good Manufacturing Practice) प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संस्थानों के उत्पाद ही चुनें।
  • एकीकृत दृष्टिकोण (Integrative Approach): यदि आप पहले से ही किसी आधुनिक चिकित्सा (जैसे थायराइड, डायबिटीज या आयरन की गोलियां) पर हैं, तो एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक चिकित्सक दोनों की सलाह लेकर ही दोनों उपचारों को मिलाकर शुरू करें।
  • संयम और नियमितता: आयुर्वेदिक औषधियां तुरंत राहत देने के बजाय बीमारी की जड़ पर काम करती हैं। इसलिए धैर्य रखें और नियमित रूप से अनुशासित खुराक लें।
  • लक्षणों के प्रति सजगता: यदि किसी जड़ी-बूटी के सेवन से त्वचा पर रैशेज, पेट में जलन, या उल्टी जैसा महसूस हो, तो तुरंत उसका सेवन बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें।

सावधानियां और मिथक

आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथक यह है कि "प्राकृतिक होने के कारण इसका कोई दुष्प्रभाव (Side Effect) नहीं होता।" यह धारणा पूरी तरह गलत है।

  • गलत मात्रा का नुकसान: अत्यधिक मात्रा में हल्दी या अदरक का सेवन पित्त दोष को बढ़ा सकता है, जिससे पेट में अल्सर या एसिडिटी हो सकती है।
  • दवाओं के साथ इंटरैक्शन: उदाहरण के लिए, अश्वगंधा ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है।
  • गर्भावस्था में सावधानी: गर्भावस्था के दौरान कई जड़ी-बूटियों का सेवन वर्जित होता है क्योंकि वे गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकती हैं।

भविष्य की राह: एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली

आज पूरा विश्व 'इंटीग्रेटिव मेडिसिन' यानी एकीकृत चिकित्सा की ओर बढ़ रहा है, जहां आधुनिक डायग्नोस्टिक्स और आपातकालीन चिकित्सा को आयुर्वेद के निवारक और पुनरोद्धार गुणों के साथ जोड़ा जा रहा है। ICMR, CCRAS और AIIMS जैसे प्रमुख संस्थानों के प्रयास भविष्य में आयुर्वेद को केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, बल्कि मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा बनाएंगे।

स्त्री स्वास्थ्य में आयुर्वेद का जादू केवल औषधियों में नहीं, बल्कि जीवनशैली, आहार और मानसिक संतुलन के समन्वय में निहित है। जब सही मार्गदर्शन, प्रामाणिक जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाया जाता है, तो यह महिलाओं को न केवल बीमारियों से मुक्त करता है, बल्कि उन्हें एक ऊर्जावान, संतुलित और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह न माना जाए। अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार किसी भी आयुर्वेदिक उपचार, आहार या औषधि को अपनाने से पहले पंजीकृत आयुर्वेदाचार्य या विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

09 Aug 2026 12:44 pm

Published on:

09 Aug 2026 12:44 pm

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