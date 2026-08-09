शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी और अदरक महिलाओं के लिए है वरदान, जानें इसके गुण

भारतीय संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में आयुर्वेद को केवल एक इलाज की पद्धति नहीं, बल्कि ‘जीवन का विज्ञान’ माना गया है। सदियों से महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का प्रयोग होता आ रहा है। आधुनिक जीवनशैली के बढ़ते तनाव, खान-पान में बदलाव और हार्मोनल असंतुलन के इस दौर में महिलाएं एक बार फिर प्राकृतिक, संतुलित और दीर्घकालिक समाधानों की ओर रुख कर रही हैं। हालिया वैज्ञानिक शोधों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते रुझान ने यह सिद्ध कर दिया है कि शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी और अदरक जैसी पारंपरिक औषधियां न केवल लक्षणों को कम करती हैं, बल्कि शरीर की आंतरिक क्षमता को भी पुनर्जीवित करती हैं।