140 करोड़ की आबादी, लेकिन सरकारी नौकरी में कितने लोग? जानिए सरकारी कर्मचारियों का पूरा गणित

सरकारी कर्मचारियों की सही संख्या बताना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों का अलग-अलग डेटा होता है। कोई एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस मौजूद नहीं है। फिर भी उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों और विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एक तस्वीर सामने आती है। केंद्र सरकार में लगभग 30 से 31 लाख सिविलियन (असैनिक) कर्मचारी हैं। इसके अलावा थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मिलाकर लगभग 14.3 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी हैं। इस तरह केंद्र सरकार का कुल स्टाफ करीब 44 से 47 लाख के बीच बैठता है। दूसरी ओर, राज्य सरकारों में कर्मचारियों की संख्या 1.2 से 1.5 करोड़ के बीच अनुमानित है, हालांकि इसका कोई एकीकृत आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।