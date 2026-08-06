कृषि बिजली कनेक्शन कैसे लें? नया कृषि बिजली कनेक्शन लेने की पूरी प्रक्रिया, फीस और जरूरी नियम

Agriculture Electricity Connection
खेती में सिंचाई के लिए बिजली आज सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। डीजल पंप की बढ़ती लागत के कारण अधिकांश किसान कृषि बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। कृषि कनेक्शन मिलने से ट्यूबवेल, सबमर्सिबल और सिंचाई पंप कम खर्च में चलाए जा सकते हैं। हालांकि नया कृषि बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी जांच जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। राज्य के अनुसार नियम और शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग समान रहती है।
यह ऐसा बिजली कनेक्शन होता है जो केवल कृषि कार्यों और सिंचाई के लिए दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ट्यूबवेल, बोरवेल, सबमर्सिबल पंप और खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। कृषि कनेक्शन की दरें आम घरेलू या व्यावसायिक कनेक्शन से अलग होती हैं। कई राज्यों में किसानों को बिजली पर सब्सिडी भी दी जाती है।
सबसे पहले संबंधित बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन मिलने के बाद विभाग भूमि, सिंचाई स्रोत और बिजली नेटवर्क की उपलब्धता की जांच करता है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद कनेक्शन जारी किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लंबी प्रतीक्षा सूची भी हो सकती है।
कृषि बिजली कनेक्शन के लिए आमतौर पर निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं:
यदि जमीन संयुक्त स्वामित्व में है तो सहमति पत्र भी मांगा जा सकता है।
कृषि बिजली कनेक्शन की लागत राज्य, लोड क्षमता और बिजली लाइन की दूरी पर निर्भर करती है। आमतौर पर शुल्क में शामिल हो सकते हैं:
जहां बिजली लाइन खेत से काफी दूर हो, वहां अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। कई राज्यों में सरकार विशेष योजनाओं के तहत किसानों को राहत या सब्सिडी भी देती है।
लोड का मतलब है कि आप कितनी क्षमता के बिजली पंप या मोटर का उपयोग करेंगे। लोड जितना अधिक होगा, तकनीकी आवश्यकताएं और कुछ मामलों में शुल्क भी उतना अधिक हो सकता है।
|🚜 मोटर क्षमता
|🌾 उपयोग
|3 HP
|छोटा कृषि कनेक्शन
|5 HP
|सामान्य सिंचाई
|7.5 HP
|मध्यम क्षमता
|10 HP+
|बड़े सिंचाई क्षेत्र
कई बार किसानों को आवेदन के बाद भी कनेक्शन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि क्षेत्र के ट्रांसफार्मर पर पहले से अधिक भार होता है। यदि मौजूदा ट्रांसफार्मर की क्षमता पूरी हो चुकी हो तो:
कुछ राज्यों में ट्रांसफार्मर और लाइन विस्तार का खर्च आंशिक रूप से विभाग और आंशिक रूप से उपभोक्ता वहन करते हैं। नियम राज्य के अनुसार बदल सकते हैं।
यह पूरी तरह क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर पहले से उपलब्ध हों तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो सकती है। लेकिन जहां नई लाइन या नया ट्रांसफार्मर लगाना हो, वहां कई महीने भी लग सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग