कृषि बिजली कनेक्शन कैसे लें? नया कृषि बिजली कनेक्शन लेने की पूरी प्रक्रिया, फीस और जरूरी नियम

खेती में सिंचाई के लिए बिजली आज सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। डीजल पंप की बढ़ती लागत के कारण अधिकांश किसान कृषि बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। कृषि कनेक्शन मिलने से ट्यूबवेल, सबमर्सिबल और सिंचाई पंप कम खर्च में चलाए जा सकते हैं। हालांकि नया कृषि बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी जांच जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। राज्य के अनुसार नियम और शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग समान रहती है।