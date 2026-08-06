7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

कृषि बिजली कनेक्शन कैसे लें? नया कृषि बिजली कनेक्शन लेने की पूरी प्रक्रिया, फीस और जरूरी नियम

Agriculture Electricity Connection : खेती और सिंचाई के लिए नया कृषि बिजली कनेक्शन कैसे लें? जानिए आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज (खसरा-खतौनी), कनेक्शन फीस, लोड नियम और सब्सिडी की पूरी जानकारी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 06, 2026

Agriculture Electricity Connection

Agriculture Electricity Connection

खेती में सिंचाई के लिए बिजली आज सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। डीजल पंप की बढ़ती लागत के कारण अधिकांश किसान कृषि बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। कृषि कनेक्शन मिलने से ट्यूबवेल, सबमर्सिबल और सिंचाई पंप कम खर्च में चलाए जा सकते हैं। हालांकि नया कृषि बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी जांच जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। राज्य के अनुसार नियम और शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग समान रहती है।

कृषि बिजली कनेक्शन क्या होता है?

यह ऐसा बिजली कनेक्शन होता है जो केवल कृषि कार्यों और सिंचाई के लिए दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ट्यूबवेल, बोरवेल, सबमर्सिबल पंप और खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। कृषि कनेक्शन की दरें आम घरेलू या व्यावसायिक कनेक्शन से अलग होती हैं। कई राज्यों में किसानों को बिजली पर सब्सिडी भी दी जाती है।

नया कृषि कनेक्शन कैसे लें?

सबसे पहले संबंधित बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन मिलने के बाद विभाग भूमि, सिंचाई स्रोत और बिजली नेटवर्क की उपलब्धता की जांच करता है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद कनेक्शन जारी किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लंबी प्रतीक्षा सूची भी हो सकती है।

  • सामान्य प्रक्रिया
  • आवेदन फॉर्म भरें
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें
  • विभागीय सत्यापन
  • साइट निरीक्षण
  • शुल्क जमा करना
  • लाइन और ट्रांसफार्मर की उपलब्धता जांच
  • मीटर और कनेक्शन जारी

कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

कृषि बिजली कनेक्शन के लिए आमतौर पर निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं:

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज
  • खसरा-खतौनी या जमाबंदी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बोरवेल/ट्यूबवेल संबंधी विवरण (जहां लागू हो)

यदि जमीन संयुक्त स्वामित्व में है तो सहमति पत्र भी मांगा जा सकता है।

फीस कितनी लगती है?

कृषि बिजली कनेक्शन की लागत राज्य, लोड क्षमता और बिजली लाइन की दूरी पर निर्भर करती है। आमतौर पर शुल्क में शामिल हो सकते हैं:

  • आवेदन शुल्क
  • सुरक्षा धनराशि (Security Deposit)
  • सेवा कनेक्शन शुल्क
  • मीटर शुल्क
  • लाइन विस्तार शुल्क (यदि आवश्यक हो)

जहां बिजली लाइन खेत से काफी दूर हो, वहां अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। कई राज्यों में सरकार विशेष योजनाओं के तहत किसानों को राहत या सब्सिडी भी देती है।

लोड (Load) क्या होता है?

लोड का मतलब है कि आप कितनी क्षमता के बिजली पंप या मोटर का उपयोग करेंगे। लोड जितना अधिक होगा, तकनीकी आवश्यकताएं और कुछ मामलों में शुल्क भी उतना अधिक हो सकता है।

🚜 मोटर क्षमता🌾 उपयोग
3 HPछोटा कृषि कनेक्शन
5 HPसामान्य सिंचाई
7.5 HPमध्यम क्षमता
10 HP+बड़े सिंचाई क्षेत्र

ट्रांसफार्मर से जुड़े नियम क्या हैं?

कई बार किसानों को आवेदन के बाद भी कनेक्शन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि क्षेत्र के ट्रांसफार्मर पर पहले से अधिक भार होता है। यदि मौजूदा ट्रांसफार्मर की क्षमता पूरी हो चुकी हो तो:

  • नया ट्रांसफार्मर लगाना पड़ सकता है।
  • ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
  • लाइन विस्तार का काम किया जा सकता है।

कुछ राज्यों में ट्रांसफार्मर और लाइन विस्तार का खर्च आंशिक रूप से विभाग और आंशिक रूप से उपभोक्ता वहन करते हैं। नियम राज्य के अनुसार बदल सकते हैं।

कनेक्शन मिलने में कितना समय लगता है?

यह पूरी तरह क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर पहले से उपलब्ध हों तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो सकती है। लेकिन जहां नई लाइन या नया ट्रांसफार्मर लगाना हो, वहां कई महीने भी लग सकते हैं।

आवेदन से पहले क्या जांच लें?

  • जमीन का रिकॉर्ड अपडेट हो।
  • खसरा-खतौनी में नाम सही दर्ज हो।
  • सिंचाई स्रोत उपलब्ध हो।
  • खेत के पास बिजली लाइन मौजूद हो।
  • आवश्यक दस्तावेज तैयार हों।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 04:09 pm

Published on:

06 Aug 2026 04:09 pm

Hindi News / News Bulletin / कृषि बिजली कनेक्शन कैसे लें? नया कृषि बिजली कनेक्शन लेने की पूरी प्रक्रिया, फीस और जरूरी नियम

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Patrika Podcast : मां है भगवती

sharir hi brahmand
समाचार

व्हाइट-बॉल दौरे के लिए तैयार दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया के साथ खेली जाएगी टी20 ट्राई सीरीज

Aus vs SA 1st ODI
समाचार

Ratlam News: 1.6 करोड़ रुपये की एम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ युवती गिरफ्तार, ट्रेन से दिल्ली से मुंबई ले जा रही थी ड्रग्स

ratlam drugs
रतलाम

Sikar Accident: जयपुर से सुजानगढ़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस ट्रेलर से भिड़ी, 12 यात्री घायल

sikar Bus accident
सीकर

फिल्मी दुनिया में एंट्री का सपना पड़ा भारी, कारोबारी को 12.90 लाख का चूना

local businessman was defrauded
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.