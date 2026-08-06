क्या EPFO में आपने दर्ज कर ली Date of Exit? जानें क्यों खास है यह तारीख जिसके बिना अटक सकता है आपका पैसा?

EPFO Date of Exit: नौकरी बदलने के बाद अधिकांश कर्मचारी नई कंपनी में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन EPFO खाते में Date of Exit अपडेट कराना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटी-सी चूक बाद में PF ट्रांसफर, ऑनलाइन निकासी और क्लेम प्रोसेस में बड़ी रुकावट बन सकती है। हाल के समय में EPFO के डिजिटल सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे ऑनलाइन सेवाएं पहले से अधिक केंद्रीकृत और डिजिटल हुई हैं। ऐसे में कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सही होना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।