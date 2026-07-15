Service Production Index: देश में सेवा उत्पादन सूचकांक लागू, क्यों जरूरत पड़ी और यह कैसे करेगा काम?

दुनिया के कई देश पहले से उद्योगों के उत्पादन, खपत आदि के सटीक मूल्यांकन के लिए ISP का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देश आईएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन देशों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इस सूचकांक से उन्हें बेहतर जानकारी मिल रही है। इसके हिसाब से वहां की सरकारें योजनाएं बना रहीं हैं। भारत में यह सूचकांक ट्रायल बेसिस पर शुरू हुआ है। महीने के अंत में इसका डेटा जारी होगा। आईएसपी को देश में हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर के नाम से भी जाना जा रहा है। आर्थिक जानकार ISP को आकलन का कारगर तरीका मान रहे हैं।