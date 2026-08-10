भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक्सप्रेस-वे क्यों बनाया गया? जानिए इनके पीछे की जरूरत

दिल्ली और मुंबई भारत के दो सबसे बड़े आर्थिक केंद्र हैं। एक देश की राजनीतिक राजधानी है तो दूसरा वित्तीय राजधानी। दोनों शहरों के बीच हर दिन लाखों टन माल और हजारों वाहन आवाजाही करते हैं। लंबे समय तक यह पूरा दबाव मुख्य रूप से दिल्ली-मुंबई हाईवे (NH-48) पर रहा, जिसके कारण कई हिस्सों में जाम, देरी और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने लगी।