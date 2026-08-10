बारिश अब गर्मी से राहत नहीं देगी? मानसून में बढ़ रहा ‘हीट स्ट्रेस’, 2 डिग्री बढ़ा तापमान तो आधा भारत खतरे में

यह स्टडी सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। 1979 से 2021 के बीच के असली डेटा में भी भारत में UHS की घटनाएं और उनका फैलाव लगातार बढ़ता हुआ पाया गया। रिसर्च में यह भी सामने आया कि गर्मियों में होने वाली UHS का सीधा संबंध भारत में गर्मी से जुड़ी मौतों से है। हालांकि यह एक सांख्यिकीय संबंध (statistical association) है, इसका मतलब यह नहीं कि हर मौत सीधे इसी वजह से हुई।