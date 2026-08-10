सुंदरबन में प्लास्टिक का नया खेल! माइक्रोप्लास्टिक को ‘खा’ रहे हैं सूक्ष्मजीव, बदल सकता है समुद्र का कार्बन संतुलन

Sundarbans microplastic carbon cycle: प्लास्टिक को हम आमतौर पर एक ऐसे कचरे के रूप में देखते हैं जो समुद्र में जमा होता जाता है। लेकिन सुंदरबन से आई नई रिसर्च ने इसकी एक और परत सामने रखी है। भारत के सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स सिर्फ पानी में तैरते नहीं दिखते। इनके टूटने और वेदरिंग के दौरान प्लास्टिक से जुड़ा कार्बन पानी और वहां मौजूद माइक्रोबियल कम्युनिटी के कार्बन साइकल में शामिल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सुंदरबन का पूरा कार्बन सिंक खत्म हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक नया सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या हम ब्लू कार्बन की वास्तविक तस्वीर को अधूरा समझ रहे हैं?