छात्रों ने बैरिकेड तोड़ विधानसभा की ओर किया कूच: क्यों झारखंड में आखिर 17 दिन से सुलग रहा छात्र आंदोलन?

सोमवार को छात्रों ने रांची में कई बैरिकेड पार किए। एक रिपोर्ट के अनुसार छात्र सातवीं और आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यह दृश्य प्रतीकात्मक भी है। एक तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ वे युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बैरिकेड सिर्फ सड़क पर खड़ी लोहे की संरचना नहीं है। छात्रों के लिए यह उस व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। और सरकार के लिए यही प्रदर्शन कानून-व्यवस्था की चुनौती भी है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जरूरी है कि विरोध का अधिकार और कानून-व्यवस्था- दोनों के बीच संतुलन बना रहे।