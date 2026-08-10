राजस्थान में कम पानी में बंपर कमाई का जरिया बनी अलसी की खेती

आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने भी अलसी की उपयोगिता पर मुहर लगाई है। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड (अल्फा-लिनोलेनिक एसिड), लिग्नान और डाइट्री फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हृदय रोगों को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका के कारण वैश्विक स्तर पर सुपरफूड के रूप में अलसी की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी बढ़ती वैश्विक और घरेलू मांग का सीधा फायदा अब राजस्थान के किसानों को मिल रहा है।