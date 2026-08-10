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राजस्थान में कम पानी में बंपर कमाई का जरिया बनी अलसी की खेती

Linseed Farming: राजस्थान के सूखे इलाकों में कम पानी और न्यूनतम लागत में अलसी की खेती किसानों के लिए एक बेहतरीन आर्थिक विकल्प बनकर उभर रही है। उन्नत किस्मों, जैविक तरीकों और सरकारी सब्सिडी के बल पर यह फसल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है।
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भारत

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MI Zahir

Aug 10, 2026

Organic Farming News.

राजस्थान में अलसी की खेती से कम पानी में बेहतर उत्पादन और आमदनी का नया रास्ता। ( विजुअल: AI)

राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में यहाँ के किसानों के सामने हमेशा से सिंचाई के पानी की कमी और बदलती जलवायु की चुनौतियाँ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान के कृषि परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। 'अलसी' (Flaxseed), जिसे तिलहनी और रेशेदार फसलों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, अब राजस्थान के किसानों के लिए "सोने जैसी फसल" बनकर उभर रही है।

किसान अब पारंपरिक फसलों के बजाय अलसी की खेती को प्राथमिकता दे रहे

कम पानी की खपत, न्यूनतम लागत, उच्च बाजार मूल्य और तेल के साथ-साथ खली व रेशे का बहुआयामी उपयोग अलसी को एक बेहद लाभदायक विकल्प बनाता है। राजस्थान के हाड़ौती और आसपास के सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों में किसान अब पारंपरिक फसलों के बजाय अलसी की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं।

अलसी का ऐतिहासिक और पोषण संबंधित महत्व

अलसी मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन कृषि फसलों में से एक मानी जाती है। भारत में इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जहाँ इसका उपयोग पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियों, वस्त्र निर्माण (लिनन) और खाद्य तेल के रूप में होता रहा है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों से अलसी की उपयोगिता पर ​मुहर

आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने भी अलसी की उपयोगिता पर मुहर लगाई है। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड (अल्फा-लिनोलेनिक एसिड), लिग्नान और डाइट्री फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हृदय रोगों को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका के कारण वैश्विक स्तर पर सुपरफूड के रूप में अलसी की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी बढ़ती वैश्विक और घरेलू मांग का सीधा फायदा अब राजस्थान के किसानों को मिल रहा है।

पानी की बचत और कम लागत: जलवायु परिवर्तन के दौर में वरदान

राजस्थान जैसे राज्य में, जहां भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, फसलों में पानी का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अलसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे बेहद कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।

न्यूनतम सिंचाई: यदि बुवाई के समय मृदा में पर्याप्त नमी हो और फसल चक्र के दौरान एक या दो हल्की वर्षा हो जाए, तो अलसी को अतिरिक्त पानी की बहुत कम या बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती।

कम लागत: पारंपरिक तिलहनी फसलों की तुलना में अलसी में खाद, कीटनाशक और पानी पर होने वाला खर्च काफी कम होता है।

विपरीत मौसम सहन करने की क्षमता: यह फसल पाले और सूखे के प्रभाव को काफी हद तक सहन करने में सक्षम है, जिससे किसानों का जोखिम कम हो जाता है।

राजस्थान के लिए उपयुक्त उन्नत किस्मों का वैज्ञानिक चयन

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और राज्य कृषि विभाग द्वारा विकसित एवं अनुशंसित अलसी की उन्नत किस्में यहाँ के जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं। सही किस्म का चुनाव किसानों की उपज को दोगुना कर सकता है।

  1. प्रताप अलसी‑1 (Pratap Alsi-1)

उपयुक्त क्षेत्र: यह किस्म सिंचित क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।

उत्पादकता: इसकी औसत उपज 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है।

तेल की मात्रा: इसके बीजों में 40 से 42 प्रतिशत तक उच्च गुणवत्ता वाला तेल होता है।

रोग प्रतिरोधकता: यह किस्म रोली (Rust) रोग के प्रति पूर्णतः प्रतिरोधी है और अन्य रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है।

  1. कोटा बारानी अलसी‑3 (Kota Barani Alsi-3)

उपयुक्त क्षेत्र: यह किस्म विशेष रूप से वर्षा आधारित (बारानी) और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है।

उत्पादकता: इसकी औसत उपज 10 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है।

तेल की मात्रा: इसमें तेल की मात्रा लगभग 38.7 प्रतिशत होती है, जो असिंचित क्षेत्रों के लिहाज से काफी बेहतर है।

वैज्ञानिक खेती की तकनीक: बुवाई, बीज दर और एकीकृत पोषण प्रबंधन

अलसी से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही वैज्ञानिक तकनीकों का पालन करना अनिवार्य है।

बुवाई का सही समय और बीज दर

बारानी (असिंचित) क्षेत्र: मानसून के बाद मिट्टी की नमी का लाभ उठाने के लिए बुवाई 10 अक्टूबर से पहले पूरी कर लेनी चाहिए।

सीमित सिंचित क्षेत्र: ऐसे क्षेत्रों में 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच बुवाई करना सर्वाधिक उपज देने वाला साबित होता है।

बीज दर: केवल दाना/तेल उत्पादन के लिए बीज दर 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। हालांकि, यदि फसल का दोहरा उपयोग (दाना और रेशा दोनों) करना हो, तो बीज दर बढ़ाकर 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक की जाती है।

बीज उपचार और जैविक पोषण

बीज उपचार से न केवल पौधे रोगों से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि उर्वरक की लागत में भी भारी कमी आती है।

कल्चर उपचार: बीजों को एजोटोबैक्टर (Azotobacter) और पीएसबी (PSB - Phosphorus Solubilizing Bacteria) कल्चर से उपचारित करने पर रासायनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की खपत में 25 प्रतिशत तक की बचत होती है।

जैविक खाद प्रबंधन: मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद (4 टन/हेक्टेयर), केंचुआ खाद/वर्मीकम्पोस्ट (2.2 टन/हेक्टेयर) या मुर्गी की खाद (1.2 टन/हेक्टेयर) का प्रयोग करने से फसल को लगभग 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है।

जैविक कीट नियंत्रण: कीटों से सुरक्षा के लिए 0.03% नीम तेल का छिड़काव और खेत में फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप का उपयोग बेहद प्रभावी साबित होता है।

सरकारी योजनाएं: मिनिकिट्स और अनुदान से किसानों को संबल

अलसी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन): इस मिशन के तहत राज्य के हजारों किसानों को अलसी की उन्नत किस्मों के निःशुल्क मिनिकिट्स प्रदान किए गए हैं। इससे किसानों को प्रमाणित और शुद्ध बीज आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण: मिनिकिट वितरण के साथ-साथ पंचायत स्तर पर किसानों को बीज उत्पादन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि किसान अपने स्तर पर भी गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार कर सकें।

फसल प्रदर्शन अनुदान: कृषि विभाग द्वारा अलसी की आधुनिक तकनीकों के प्रचार-प्रसार के लिए 'क्लस्टर डेमोंस्ट्रेशन' आयोजित किए जाते हैं, जिनमें किसानों को प्रति प्रदर्शन ₹3,000 तक का वित्तीय अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

मंडी भाव और आर्थिक पक्ष: क्यों है यह 'गेम चेंजर'?

वर्तमान मंडी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में अलसी का औसत भाव ₹6,900 से ₹7,200 प्रति क्विंटल (औसत भाव लगभग ₹6,991.67/क्विंटल) के आसपास बना हुआ है।

अलसी की खेती : लाभ का गणित

कम लागत: सरसों या गेहूं की तुलना में इसमें सिंचाई और खाद का खर्च आधा होता है।

दोहरा मुनाफा: अलसी के बीज से तेल निकालने के बाद बची 'खली' (Cake) पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक आहार मानी जाती है, जिससे इसका बाजार में अच्छा दाम मिलता है। इसके तने से निकलने वाले रेशे का उपयोग कपड़ा उद्योग और कागज उद्योग में होता है।

स्थिर मांग: फॉर्मास्युटिकल कंपनियों, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ-फूड ब्रांड्स की तरफ से अलसी की निरंतर मांग बनी रहती है, जिससे इसके दामों में अचानक बड़ी गिरावट नहीं आती।

चुनौतियां और उनके समाधान

यद्यपि अलसी की खेती बेहद लाभदायक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान आवश्यक है:

प्रमाणित बीजों की समय पर उपलब्धता: कई बार दूर-दराज के इलाकों में किसानों को समय पर उन्नत बीज नहीं मिल पाते। इसके लिए स्थानीय स्तर पर 'बीज बैंक' और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करना होगा।

बुवाई में देरी: बुवाई के सही समय (अक्टूबर-नवंबर) से चूकने पर उपज में कमी आ सकती है। इसके लिए कृषि विस्तार अधिकारियों को समय पर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए।

प्रारंभिक वर्षों में जैविक खेती की कम उपज

रासायनिक से जैविक खेती की ओर ट्रांसफर होते समय शुरुआत में उपज थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी भरपाई वर्मीकम्पोस्ट और सही जैव-उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से की जा सकती है।

यह फसल किसानों को न्यूनतम जोखिम में अधिकतम रिटर्न देती है

अलसी की खेती राजस्थान के ग्रामीण अर्थशास्त्र को मजबूती देने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह फसल न केवल पानी की बूंद-बूंद का सही उपयोग करती है, बल्कि किसानों को न्यूनतम जोखिम में अधिकतम रिटर्न भी देती है।

राजस्थान के किसानों के लिए वाकई में 'सोना' उगाने जैसी है अलसी की खेती

बहरहाल, यदि पंचायत स्तर पर प्रसंस्करण (Processing Units) और तेल निकालने की छोटी घानियां स्थापित की जाएं, तो किसान कच्चा माल बेचने के बजाय मूल्य संवर्धित उत्पाद (Value-Added Products) बनाकर अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए अलसी वाकई में खेतों में 'सोना' उगाने और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रही है।

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Updated on:

10 Aug 2026 02:49 pm

Published on:

10 Aug 2026 02:48 pm

Hindi News / Patrika+ / राजस्थान में कम पानी में बंपर कमाई का जरिया बनी अलसी की खेती

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