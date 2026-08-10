भारत के जंगल बचाने का नया फॉर्मूला! 9 जानवरों के घर बचाकर 700+ प्रजातियां, अरबों टन कार्बन बचाने का दावा

यह रिसर्च 2026 के UN Biodiversity Conference से ठीक पहले सामने आई है, जब दुनिया भर की सरकारें बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट टारगेट्स को साथ लाने के तरीके तलाश रही हैं। भारत ने Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework के तहत 2030 तक अपने 30% भूभाग को संरक्षित करने का वादा किया है, जबकि अभी प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ करीब 5% ही है। यानी अगले चार साल से भी कम समय में करीब एक चौथाई और जमीन कंजर्व करनी होगी। वो भी तब जब खेती, इंडस्ट्री, खनन और शहरीकरण के लिए भी जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है।