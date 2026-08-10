Online Exam देने से पहले ये 10 सवाल जरूर पूछें, कैमरा से लेकर स्क्रीन तक जानिए क्या-क्या रिकॉर्ड हो रहा है?

अब सबसे जरूरी बात, 'एक्सेप्ट' दबाने से पहले सवाल पूछना आपका हित है, ऑनलाइन एग्जाम में कैंडिडेट का काम सिर्फ सही आंसर देना नहीं है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि जिस डिजिटल सिस्टम पर वह परीक्षा दे रहा है, वह उसके साथ क्या कर रहा है। अगर वेबकैम इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों? अगर माइक्रोफोन परमिशन मांगी गई है तो क्यों? अगर स्क्रीन मॉनिटर हो रही है तो किस सीमा तक? अगर एआई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? अगर डेटा रिकॉर्ड हो रहा है तो कब तक रखा जाएगा? और अगर टेक्नोलॉजी की गलती से कैंडिडेट पर गलत आरोप लगता है तो उसके पास क्या रेमेडी है? इन सवालों के जवाब जानना चीटिंग से बचने का तरीका नहीं, बल्कि फेयर एग्जामिनेशन सुनिश्चित करने का हिस्सा है।