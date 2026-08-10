अमेरिका में भारत की नई छलांग: बसंत, शाहनवाज और आशिष रचा इतिहास, जंपिंग में दिखी नई ताकत

अगर बसंत की कहानी ऊंचाई तक पहुंचने की है, तो शाहनवाज खान की कहानी लंबाई की सीमाएं तोड़ने की है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आने वाले शाहनवाज ने 2026 सीजन में भारतीय लॉन्ग जंप के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई। इस साल उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित Inter-State National Championships में 8.30 मीटर की छलांग लगाई थी। यह प्रदर्शन उन्हें विश्व U20 सूची में शीर्ष दावेदारों में ले आया। World Athletics की चैंपियनशिप प्रीव्यू रिपोर्ट के मुताबिक, यूजीन पहुंचने से पहले Shahnavaz 8.30 मीटर के प्रदर्शन के साथ दुनिया के U20 लॉन्ग जंपरों में शीर्ष पर थे।