क्या है दिल्ली सरकार की नई EV नीति? कैसे उठा सकते हैं फायदा? जानें कितनी मिल रही है छूट

नई दिल्ली EV नीति 2026 का उद्देश्य है दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाना। इस नीति के तहत कई प्रकार के वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे कि पुराने BS-IV या उससे पुराने वाहन स्क्रैप कर नए EV खरीदने पर प्रोत्साहन, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट, और सब्सिडी। साथ ही, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है।