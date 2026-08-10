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ज़रा याद करो कुर्बानी: अर्जुनलाल सेठी- जयपुर से उठी वह आवाज, जिसने युवाओं में जगाई आजादी की लौ

Freedom: अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में शिक्षा और राष्ट्रवादी विचारों के जरिए युवाओं में आजादी की चेतना जगाई। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े सेठी ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआती जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।
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भारत

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MI Zahir

Aug 10, 2026

Freedon Fighter Arjunlal Sethi News

जयपुर के क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी ।(विजुअल: AI)

स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान की भूमिका की बात होती है तो अर्जुनलाल सेठी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न केवल अंग्रेजी शासन का विरोध किया, बल्कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता की भावना पैदा करने के लिए शिक्षा को हथियार बनाया। जयपुर में रहते हुए उन्होंने ऐसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया, जिनसे राजस्थान में क्रांतिकारी चेतना को नई दिशा मिली।

जब देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था

अर्जुनलाल सेठी का जीवन उस दौर की कहानी है, जब देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन आकार ले रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। सेठी इसी दौर में राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया।

शिक्षा को बनाया राष्ट्र जागरण का माध्यम

अर्जुनलाल सेठी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी या व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं माना। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना था।

उन्होंने जयपुर में युवाओं को संगठित करने और उनमें देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से युवाओं के बीच भारत के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता की आवश्यकता को लेकर चर्चा बढ़ी।

सेठी का मानना था कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति के जरिए भी संभव है। इसलिए वे युवाओं को आत्मसम्मान, स्वदेशी और राष्ट्रप्रेम की भावना से जोड़ने का प्रयास करते रहे।

जयपुर में राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार

उस समय जयपुर रियासत में अंग्रेजी प्रभाव मजबूत था। रियासतों में राजनीतिक गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां थीं। ऐसे माहौल में खुलकर अंग्रेजी शासन का विरोध करना आसान नहीं था।

अर्जुनलाल सेठी ने इसी वातावरण में राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। वे युवाओं और जागरूक नागरिकों के संपर्क में रहे और उन्हें देश की राजनीतिक परिस्थितियों से परिचित कराया।

उनकी गतिविधियों ने जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार करने में मदद की। यही कारण है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उन्हें शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं और क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों में गिना जाता है।

क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ाव

अर्जुनलाल सेठी का संबंध उस समय के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से भी रहा। वे मानते थे कि अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए युवाओं में साहस और संगठन की भावना जरूरी है।

उनके संपर्क देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से भी रहे। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में इन संपर्कों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उनकी गतिविधियों को अंग्रेजी शासन और रियासती प्रशासन की नजर में भी देखा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं को अपने लिए चुनौती मानती थी, क्योंकि उनके प्रयासों से युवाओं में राजनीतिक जागरूकता और अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ सकता था।

युवाओं को तैयार करने पर जोर

सेठी के काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था-युवाओं को राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार करना।

वे युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना चाहते थे। उनका मानना था कि किसी भी बड़े आंदोलन की सफलता के लिए जागरूक और समर्पित युवा शक्ति जरूरी है।

उनके विचारों का प्रभाव राजस्थान के कई राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं पर पड़ा। उन्होंने जिस तरह शिक्षा और राष्ट्रवाद को जोड़ा, वह उस समय के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग था।

स्वदेशी और राष्ट्रीय भावना

अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था। स्वदेशी आंदोलन ने भी स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उत्पादों के इस्तेमाल को राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया।

अर्जुनलाल सेठी भी राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वदेशी भावना के समर्थक थे। वे लोगों को यह समझाने का प्रयास करते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता भी जरूरी है।

इस सोच ने राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को मजबूत करने में योगदान दिया।

रियासतों में संघर्ष था अलग

ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं थीं। राजस्थान में कई रियासतें थीं, जहां जनता को राजनीतिक अधिकार सीमित रूप में मिले हुए थे।

ऐसे में यहां स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रजामंडल आंदोलनों के रूप में सामने आया। इन आंदोलनों का उद्देश्य रियासतों में जनता के अधिकारों और जिम्मेदार शासन की मांग करना था।

अर्जुनलाल सेठी जैसे शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा पैदा की गई राजनीतिक चेतना ने आगे चलकर राजस्थान में जन आंदोलनों के लिए वातावरण तैयार करने में भूमिका निभाई।

गांधी युग और राष्ट्रीय आंदोलन

बीसवीं सदी के दूसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी, सत्याग्रह और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने देश के आम लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा।

राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां किसानों, विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग स्तर पर आंदोलन में भाग लेना शुरू किया।

अर्जुनलाल सेठी का शुरुआती राष्ट्रवादी कार्य इसी व्यापक राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने उस समय युवाओं में जो राजनीतिक चेतना पैदा की, उसने राजस्थान के आगे के स्वतंत्रता आंदोलन को आधार देने में मदद की।

संघर्ष का असर व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ा

अंग्रेजी शासन के खिलाफ सक्रिय रहने वाले नेताओं के लिए व्यक्तिगत जीवन आसान नहीं था। राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता था।

अर्जुनलाल सेठी ने भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के बजाय राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राथमिकता दी।

उनकी पहचान ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में बनी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि शिक्षा और युवा जागरण के माध्यम से समाज के भीतर तक पहुंचाने का प्रयास किया।

राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष स्थान

राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े आंदोलनों या प्रसिद्ध नेताओं की कहानी नहीं है। इसके पीछे ऐसे अनेक लोगों का योगदान रहा, जिन्होंने उस समय जनता में जागरूकता पैदा की, युवाओं को संगठित किया और रियासतों में राजनीतिक चेतना को बढ़ाया।

अर्जुनलाल सेठी इसी परंपरा के प्रमुख नाम हैं।

उनका महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने उस दौर में राष्ट्रवाद को शिक्षा और युवा शक्ति से जोड़ने का प्रयास किया, जब राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं।

आज भी प्रासंगिक है उनकी विरासत

आजादी मिलने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को अक्सर केवल आंदोलनों और जेल यात्राओं के संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन अर्जुनलाल सेठी का जीवन यह बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन कई स्तरों पर लड़ा गया था।

किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने किसानों को संगठित किया, किसी ने पत्रकारिता के जरिए आवाज उठाई और किसी ने युवाओं को तैयार किया।

अर्जुनलाल सेठी ने शिक्षा, राष्ट्रवाद और युवा जागरण को स्वतंत्रता संघर्ष का माध्यम बनाया। यही उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है।

राजस्थान के उन राष्ट्रवादी नेता अर्जुनलाल सेठी

अर्जुनलाल सेठी राजस्थान के उन राष्ट्रवादी नेताओं में थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआती जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयपुर में राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना, युवाओं को जागरूक करना और क्रांतिकारी चेतना को प्रोत्साहित करना उनके कार्यों के प्रमुख पहलू रहे।

दशकों तक चले विचारों, संघर्षों, त्याग और जनजागरण की लंबी यात्रा भी आजादी

उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी केवल 1947 में हासिल हुई एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी। इसके पीछे दशकों तक चले विचारों, संघर्षों, त्याग और जनजागरण की लंबी यात्रा थी। इस यात्रा में अर्जुनलाल सेठी का नाम राजस्थान के उन अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में दर्ज है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति और स्वतंत्रता की चेतना जगाने का काम किया।

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भारत छोड़ो आंदोलन

Updated on:

10 Aug 2026 01:04 pm

Published on:

10 Aug 2026 11:28 am

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