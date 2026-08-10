ज़रा याद करो कुर्बानी: अर्जुनलाल सेठी- जयपुर से उठी वह आवाज, जिसने युवाओं में जगाई आजादी की लौ

अर्जुनलाल सेठी का जीवन उस दौर की कहानी है, जब देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन आकार ले रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। सेठी इसी दौर में राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया।