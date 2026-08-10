गट हेल्थ के लिए क्या खा रहे हैं आप? भारतीय रसोई के ये फर्मेंटेड फूड डाइट में जरूर करें शामिल

खाने का स्वाद और सेहत दोनों साथ-साथ हो सकते हैं, खासकर जब बात गट (आंत) की सेहत की हो। भारतीय रसोई में स्वाद के साथ-साथ गट-फ्रेंडली व्यंजन भी भरपूर हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप स्वाद और पेट के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ सकते हैं।