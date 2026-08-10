518 प्रजातियां, 5,815 मिनट की आवाजें… भारत के 59 शोधकर्ताओं ने AI को सिखाई जंगल की नई भाषा

इस पहल का विवरण हाल ही में प्रकाशित एक शोध-पत्र में सामने आया है, जो 20 जुलाई 2026 को bioRxiv पर पोस्ट किया गया। इसमें बताया गया है कि भारत के 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले जंगलों से 518 प्रजातियों की आवाजों को रिकॉर्ड किया गया। इसमें 3,311 मिनट की ‘strongly labelled’ (स्पष्ट रूप से टैग की गई) और 2,504 मिनट की ‘weakly labelled’ (कम टैग की गई) आवाजें शामिल हैं, जो मिलाकर 5,815 मिनट बनती हैं।