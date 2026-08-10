न भारत देखा, न बॉर्डर का अनुभव… सिर्फ ‘1 दिन में 1 वकील’ ने ऐसे खींची भारत-पाक बंटवारे की लाइन

आज की तारीख से जुड़ा यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि कैसे एक त्वरित, अपरिचित और विवादास्पद निर्णय ने उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना न केवल विभाजन की तत्काल पीड़ा का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सीमाएं केवल भू-राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ी होती हैं। यह बात इम्तियाज की फिल्म में भी दिखाई गई है।